Бои за Купянск: майор ВСУ раскрыл тактику противника

Стела на въезде в Купянск. Фото иллюстративное: Харьковская областная государственная администрация

На Купянском направлении продолжаются ожесточённые бои. Оборонительные силы сдерживают штурмы российских захватчиков у реки Оскил. Недавно украинские военные разрушили важный мост, который враг использовал для доставки своей техники и топлива. Оккупанты пытаются оказывать давление, изматывая противника небольшими группами, однако защитники успешно уничтожают логистику россиян еще на подступах к фронту. Несмотря на постоянные обстрелы и разрушенную инфраструктуру, в Купянске до сих пор остается много мирных жителей, которые отказываются уезжать.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал Виталий Гринев, позывной "Вектор", заместитель коменданта артиллерийского подразделения Unit-A бригады "Помста" по морально-психологическому обеспечению, майор.

Засада на Осколе

Российская армия не прекращает попыток прорвать оборону и ежедневно атакует украинские позиции. Оккупанты пытались провести штурм в направлении Купянска-Вузлового, а также обстреляли село Никольское, где в результате атаки пострадал мирный житель и была повреждена гражданская техника. Наши защитники прочно удерживают позиции у водного препятствия, активно задействуют артиллерийские расчёты и ударные беспилотники и делают всё, чтобы остановить продвижение оккупационных подразделений.

"Не даем им продвигаться. У нас постоянно задействуются ударные дроны, артиллерия. Мы сдерживаем их у реки Оскил. Не даем продвигаться. В таких условиях длительное ведение наступления для оккупационных войск становится затруднительным. Мы обеспечиваем надежную оборону и, в принципе, выполняем поставленные перед нами задачи", — рассказал майор Виталий Гринев с позывным «Вектор».

Удар по логистике

Важным успехом Сил обороны Украины стало разрушение моста, через который захватчики обеспечивали свою группировку на этом направлении. Это событие существенно осложнило логистические маршруты противника, помешало оперативной доставке свежих боеприпасов и топлива и вынудило российское командование менять свои планы. Дальнейшее удержание огневого контроля над этим участком окончательно лишит вражеские войска возможности быстро восстанавливать ресурсы.

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"Само по себе поражение моста — это положительный фактор для нас. Сама по себе разрушенная переправа — это серьёзное осложнение логистики для противника. В таких условиях для оккупационных войск темп наступления существенно снижается, что вынуждает их переходить к обороне, искать новые обходные маршруты, что играет нам на руку", — пояснил офицер.

Война новых технологий

Ситуация на Купянском направлении за последние месяцы сильно изменилась, ведь классические штурмы с привлечением больших колонн бронетехники ушли в прошлое. Сейчас продолжается сложная и изнурительная динамичная битва, в которой побеждает та сторона, которая быстрее приспосабливает свои системы радиоэлектронной борьбы и новые технологии к тактике действий мелких пехотных групп. Украинская аэроразведка работает в небе непрерывно, чтобы уничтожать врага ещё на дальних подступах.

"Сейчас оккупационные войска пытаются измотать наши войска. Они постоянно действуют небольшими штурмовыми группами, непрерывно бросая их в бой, не жалея своих людей. Купянское направление трансформировалось из классического фронта, уже нет таких наступлений бронетехники. Сейчас идет сложная динамичная битва на изнурение, в которой победит тот, кто адаптирует свои системы РЭБ, применит новые технологии к тактике малых групп и сможет удержать логистические артерии под огневым контролем", — отметил военный.

Взаимодействие артиллерии и дронов

Эффективность огневого поражения на поле боя сейчас полностью зависит от взаимодействия артиллерии и разведывательных дронов, которые действуют вместе как единый организм. Наиболее тесную координацию подразделение поддерживает с известным авиационным отрядом "ФЕНИКС". Главным критерием успеха является скорость передачи координат, ведь выигрывает тот, у кого проходит меньше всего времени от момента обнаружения цели до первого выстрела пушки.

"Эффективность огневого поражения теперь прямо пропорциональна скорости передачи данных. То есть в данных условиях выигрывает тот, у кого меньше времени проходит от обнаружения цели до выстрела пушки. В этих реалиях секунды решают всё. Они либо превращают цель в уничтоженную технику врага, либо спасают жизни наших расчетов на позициях от ответного удара. Артиллерия обеспечивает мощность, беспилотные технологии, системы, точность и скорость", — сообщил майор.

Жизнь под бомбами

Российская пропаганда регулярно засыпает информационное пространство фейками о том, что Купянск якобы уже захвачен оккупантами, однако город остается под полным огневым и физическим контролем Вооруженных сил Украины. Российская агентура пытается давить на местное население листовками и ложью, но с людьми постоянно работают украинские службы. Несмотря на ужасное состояние инфраструктуры, в городе до сих пор остаются мирные жители.

"Гражданские в Купянске действительно ещё остаются. Более половины города контролируется нами. Гражданские не хотят уезжать по простым причинам. У них там дома, некуда уехать, нет сбережений. Со стороны врага почти всё уничтожено. Разрушены здания, дороги. В целом инфраструктура находится в ужасном состоянии", — подытожил «Вектор».

Как сообщали Новини.LIVE, пограничники бригады "Гарт" не допустили попыток продвижения российских войск через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении. Они нанесли противнику потери в живой силе.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаковать на севере Харьковской области и в районе Купянска. Наибольшее внимание они уделяют районам Казачьей Лопани, Голубовки и Песчаного. Украинские военные сдерживают эти попытки и не дают противнику закрепиться на новых позициях. В то же время россияне сохраняют стабильное давление на фронте, хотя уже заметны проблемы с топливом.