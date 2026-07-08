Бої за Куп'янськ: майор ЗСУ розкрив тактику ворога

Стела на в'їзді у Куп’янськ. Фото ілюстративне: Харківська ОВА

На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Сли оборони стримують штурми російських загарбників біля річки Оскіл. Нещодавно українські військові зруйнували важливий міст, який ворог використовував для постачання своєї техніки та пального. Окупанти намагаються тиснути на виснаження малими групами, проте захисники успішно знищують логістику росіян ще на підступах до фронту. Попри постійні обстріли та знищену інфраструктуру, у Куп'янську досі залишається багато цивільних мешканців, які відмовляються виїжджати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів Віталій Гриньов, позивиний "Вектор", Заступник коменданта артитилерійського підрозділу Unit-A бригади "Помста" з морально-психологічного забезпечення, майор.

Пастка на Осколі

Російська армія не припиняє спроб прорвати оборону та щодня атакує українські позиції. Окупанти намагалися штурмувати в бік Куп'янська-Вузлового, а також обстріляли село Микільське, де через атаку постраждала цивільна людина та цивільна техніка. Наші захисники міцно тримають позиції біля водної перешкоди, активно застосовують артилерійські розрахунки та ударні безпілотники й роблять усе, щоб зупинити просування окупаційних підрозділів.

"Не даємо їм просуватися. У нас постійно застосовуються ударні дрони, артилерія. Ми стримуємо їх біля річки Оскіл. Не даємо просуватися. В таких умовах тривале отримання високонаступу для окупаційних військ стає важким. Ми даємо надійність проти і, в принципі, виконуємо поставлені над нами завдання", — розповів майор Віталій Гриньов із позивним "Вектор".

Удар по логістиці

Важливим успіхом Сил оборони України стало руйнування мосту, через який загарбники забезпечували своє угруповання на цьому напрямку. Ця подія суттєво ускладнила логістичні маршрути противника, завадила оперативному підвезенню свіжих боєприпасів та пального і змусила російське командування змінювати свої плани. Подальше утримання вогневого контролю над цією ділянкою остаточно позбавить ворожі війська можливості швидко відновлювати ресурси.

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"Саме по собі ураження мосту — це позитивний фактор для нас. Сама по собі зруйнована переправа — це серйозне ускладнення логістики для противника. В таких умовах для окупаційних військ темп наступу суттєво зменшується, що змушує їх переходити до оборони, шукати нові обхідні маршрути, що є нам на користь", — пояснив офіцер.

Війна нових технологій

Ситуація на Куп’янському напрямку за останні місяці сильно змінилася, адже класичні штурми із залученням великих колон бронетехніки відійшли в минуле. Наразі триває складна та виснажлива динамічна битва, де перемагає та сторона, яка швидше пристосовує власні системи радіоелектронної боротьби та нові технології до тактики дій дрібних піхотних груп. Українська аеророзвідка працює в небі безперервно, щоб палити ворога ще на далеких підступах.

"Зараз окупаційні війська намагаються діяти на виснаження нашим військам. Вони постійно діють малими штурмовими групами, постійно кидаючи, не жаліючи своїх людей. Куп'янський напрямок трансформувався з класичного фронту, вже немає таких наступання бронетехніки. Зараз складна динамічна битва на виснаження, де виграє той, хто адаптує свої системи РЕБ, адаптує нові технології до тактики малих груп та зможе втримати логістичні артерії під вогневим контролем", — зазначив військовий.

Взаємодія артилерії та дронів

Ефективність вогневого ураження на полі бою зараз повністю залежить від взаємодії артилерії та розвідувальних дронів, які діють разом як один єдиний організм. Найтіснішу координацію підрозділ має з відомим авіаційним загоном "ФЕНІКС". Головним критерієм успіху є швидкість передачі координат, адже виграє той, у кого минає найменше часу від моменту поміченої цілі до першого пострілу гармати.

"Ефективність вогневого ураження тепер прямо пропорційна швидкості передачі даних. Тобто в даних умовах виграє той, в кого менший час від виявлення цілі до пострілу гармати. В цих реаліях секунди вирішують все. Вони або перетворюють ціль на знищену техніку ворога, або рятують життя наших розрахунків на позиціях від удару у відповідь. Артилерія дає потужність, безпілотність, системи, точність та швидкість", — повідомив майор.

Життя під бомбами

Російська пропаганда регулярно закидає інформаційний простір фейками про те, нібито Куп'янськ уже захоплений окупантами, проте місто залишається під повним вогневим і фізичним контролем Збройних сил України. Російська агентура намагається тиснути на місцеве населення листівками та брехнею, але з людьми постійно працюють українські служби. Попри жахливий стан інфраструктури, у місті досі є мирні мешканці.

"Цивільні в Куп'янську ще дійсно присутні. Більшу половину міста контролюється нами. Цивільні не хочуть виїжджати по простим причинам. В них там домівки, немає куди виїхати, немає заощаджень. Зі сторони ворога майже все знищено. Понівечені будівлі, дороги. В цілому загальна інфраструктура в жахливому стані", — підсумував "Вектор".

Як повідомляли Новини.LIVE, прикордонники бригади "Гарт" не допустили спроб просування російських військ через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку. Вони завдали противнику втрат у живій силі.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атакувати на півночі Харківщини та біля Куп'янська. Найбільше уваги вони приділяють районам Козачої Лопані, Голубівки та Піщаного. Українські військові стримують ці спроби та не дають противнику закріпитися на нових позиціях. Водночас росіяни зберігають стабільний тиск на фронті, хоча вже помітні проблеми з паливом.