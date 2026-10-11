Погода в Харькове и области 12 октября: тепло, до +25 °C

Женщина идет и смотрит в телефон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области понедельник, 12 октября, будет теплым и сухим. Дневная температура воздуха поднимется до +25 °C, а осадков синоптики не прогнозируют. Похожая погода сохранится и во вторник, однако уже в среду регион накроют дожди, местами с грозами. Вместе с осадками наступит и похолодание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Сообщение Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 12 октября

В понедельник, 12 октября, в Харькове ожидается сухая погода без осадков. В течение суток будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +9…+11 °C, а днём в городе будет +22…+24 °C.

Погода в Харьковской области 12 октября

В Харьковской области 12 октября прогнозируется переменная облачность. Дождей не ожидается, поэтому в течение дня погода останется сухой. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +7…+12 °C, а днём температура повысится до +20…+25 °C.

Погода в ближайшие дни

Во вторник, 13 октября, в Харьковской области сохранится переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер сменит направление на юго-восточное, его скорость составит 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +8 до +13 °C, а днём воздух прогреется до +20…+25 °C.

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В среду, 14 октября, погода изменится. Небо будет облачным с прояснениями, пройдут дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер ночью будет восточным, днём — северным, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °C, а днём снизится до +15…+20 °C.

Подготовка к зиме в Харькове

Новини.LIVE писали о том, как Харьков готовится к отопительному сезону под постоянными ударами со стороны РФ. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в городе прорабатывают различные сценарии на случай повреждения энергетической инфраструктуры. Для этого развивают автономные источники питания, чтобы обеспечить работу городских систем зимой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове ремонтируют поврежденную инфраструктуру и готовят дополнительное энергетическое оборудование. В частности, речь идет о модульных котельных и установках для производства электроэнергии. Часть подробностей подготовки городские власти не разглашают из соображений безопасности.

Кроме того, Новини.LIVE писали об угрозах для водоснабжения Харькова и области зимой. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик отметил, что из-за постоянных ударов со стороны России сложно оценить готовность города к холодам. Под угрозой остается не только электроснабжение, но и водная инфраструктура региона.