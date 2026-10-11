Погода в Харкові та області 12 жовтня: тепло до +25 °C

Жінка йде і дивиться у телефон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області понеділок, 12 жовтня, буде теплим і сухим. Температура повітря вдень підніметься до +25 °C, а опадів синоптики не прогнозують. Схожа погода збережеться і у вівторок, проте вже в середу регіон накриють дощі, місцями з грозами. Разом з опадами прийде й похолодання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Допис Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей. Фото: скриншот з Telegram

Погода в Харкові 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, у Харкові очікується суха погода без опадів. Протягом доби дутиме південний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +9…+11 °C, а вдень місто прогріється до +22…+24 °C.

Погода на Харківщині 12 жовтня

У Харківській області 12 жовтня прогнозують мінливу хмарність. Дощів не очікується, тому протягом дня погода залишатиметься сухою. Вітер південний, 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 °C, а вдень температура підвищиться до +20…+25 °C.

Погода найближчими днями

У вівторок, 13 жовтня, на Харківщині збережеться мінлива хмарність, істотних опадів не прогнозують. Проте вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінить напрямок на південно-східний, його швидкість становитиме 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +8 до +13 °C, а вдень повітря прогріється до +20…+25 °C.

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У середу, 14 жовтня, погода зміниться. Небо буде хмарним із проясненнями, пройдуть дощі, а в окремих районах можливі грози. Вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман. Вітер уночі буде східним, удень — північним, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, а вдень знизиться до +15…+20 °C.

Підготовка до зими у Харкові

Новини.LIVE писали, як Харків готується до опалювального сезону під постійними ударами з боку РФ. Міський голова Ігор Терехов розповів, що у місті опрацьовують різні сценарії на випадок пошкодження енергетичної інфраструктури. Для цього розвивають автономні джерела живлення, щоб забезпечити роботу міських систем узимку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Харкові ремонтують пошкоджену інфраструктуру та готують додаткове енергетичне обладнання. Зокрема, йдеться про модульні котельні та установки для виробництва електроенергії. Частину подробиць підготовки міська влада не розголошує з міркувань безпеки.

Крім того, Новини.LIVE писали про загрози для водопостачання Харкова та області взимку. Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що через постійні удари росіян складно оцінити готовність міста до холодів. Під загрозою залишається не лише електропостачання, а й водна інфраструктура регіону.