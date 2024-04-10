Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты выпустили две авиабомбы по Волчанску — полностью разрушена поликлиника arrow

Оккупанты выпустили две авиабомбы по Волчанску — полностью разрушена поликлиника

10 апреля 2024 14:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты выпустили две авиабомбы по Волчанску — полностью разрушена поликлиника
Взрывы. Иллюстративное фото: vsn.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. В результате ударов полностью разрушена поликлиника и пострадал гражданский.

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины

На данный момент известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение.

Оккупанты выпустили две авиабомбы по Волчанску — полностью разрушена поликлиника - фото 1
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований