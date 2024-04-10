Оккупанты выпустили две авиабомбы по Волчанску — полностью разрушена поликлиника
10 апреля 2024 14:31
Взрывы. Иллюстративное фото: vsn.ua
Оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. В результате ударов полностью разрушена поликлиника и пострадал гражданский.
Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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На данный момент известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение.
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