Окупанти випустили дві авіабомби по Вовчанську — повністю зруйновано поліклініку

Вибухи. Ілюстративне фото: vsn.ua

Окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка та постраждав цивільний.

Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік з уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок атаки на Харківщині виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди.

Також ми писали, що минулої доби 20 населених пунктів Харківщини отримали артилерійські та мінометні удари.