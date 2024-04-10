Окупанти випустили дві авіабомби по Вовчанську — повністю зруйновано поліклініку
10 квітня 2024 14:31
Вибухи. Ілюстративне фото: vsn.ua
Окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка та постраждав цивільний.
Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік з уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Харківщині виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди.
Також ми писали, що минулої доби 20 населених пунктів Харківщини отримали артилерійські та мінометні удари.
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