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Окупанти випустили дві авіабомби по Вовчанську — повністю зруйновано поліклініку

10 квітня 2024 14:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупанти випустили дві авіабомби по Вовчанську — повністю зруйновано поліклініку
Вибухи. Ілюстративне фото: vsn.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську.  Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка та постраждав цивільний.

Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік з уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи.

Окупанти випустили дві авіабомби по Вовчанську — повністю зруйновано поліклініку - фото 1
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок атаки на Харківщині виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди.

Також ми писали, що минулої доби 20 населених пунктів Харківщини отримали артилерійські та мінометні удари.

Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
авіабомба

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