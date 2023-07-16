Оккупанты нанесли удар по Харькову, — Синегубов

Последствия обстрела Украины. Фото: livekharkov

В воскресенье, 16 июля российские войска нанесли удар по Харькову. На месте работают профильные службы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов сообщил, что россияне нанесли удар по Харькову. Сейчас профильные службы выехали на места вызовов. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за сутки город второй раз оказался под обстрелом оккупантов. Предварительно есть прилет в Основянском районе.

Терехов призывает граждан быть осторожными и пользоваться укрытиями во время воздушной тревоги.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, что на днях в Харькове прошла сессия городского совета, во время которой депутаты приняли решение о выделении 49 миллионов гривен на укрытие и бомбоубежища в школах. Также обсудили вопросы комбинированной формы обучения.