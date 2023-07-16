Оккупанты нанесли удар по Харькову, — Синегубов
В воскресенье, 16 июля российские войска нанесли удар по Харькову. На месте работают профильные службы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харькова
Синегубов сообщил, что россияне нанесли удар по Харькову. Сейчас профильные службы выехали на места вызовов. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за сутки город второй раз оказался под обстрелом оккупантов. Предварительно есть прилет в Основянском районе.
Терехов призывает граждан быть осторожными и пользоваться укрытиями во время воздушной тревоги.
Напомним, что на днях в Харькове прошла сессия городского совета, во время которой депутаты приняли решение о выделении 49 миллионов гривен на укрытие и бомбоубежища в школах. Также обсудили вопросы комбинированной формы обучения.