Для укрытий в харьковских школах выделили почти 50 млн грн, — Терехов

Бомбоубежище в одной из украинских школ. Фото: google.com

На днях в Харькове прошла сессия городского совета, во время которой депутаты приняли решение о выделении 49 миллионов гривен на укрытие и бомбоубежища в школах. Также обсудили вопросы комбинированной формы обучения.

Об этом сообщил мэр города Харькова Игорь Терехов во время телемарафона.

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"Вчера завершилась сессия городского совета, где мы выделили средства - 49 млн гривен - на бомбоубежища и укрытия в наших школах. Я хочу, чтобы дети с 1 сентября пошли на комбинированную форму обучения. Это важно для первых классов, тех, кто еще не был в школе, учился онлайн", — отметил Терехов.

Также, как сообщает Суспільне Харьков, в городе 134 школы из 184 оснащены укрытием.

"Из них 128 уже имеют акты ГСЧС о том, что данное укрытие внесено в список защитных сооружений гражданской защиты. Осталось только привести их в такое состояние, чтобы там могли находиться дети. Еще с 2022 года поставили задачу готовить укрытие, чтобы у них находились дети "В прошлом году подготовили 51 укрытие, в этом году продолжаем эту работу", — заявила директор городского департамента образования Ольга Деменко.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове суд признал виновным мужчину в совершении краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.