Погода в Харькове 1 сентября: летняя жара и сухой ветер

Девушка идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первый день осени в Харьковской области начнётся по всем признакам лета — в регионе сохраняется сухая, солнечная и по-настоящему жаркая погода. Однако синоптики отмечают, что уже к концу недели атмосферный фронт принесет в область долгожданные осадки и сильный ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с.

По области: в ночные часы температура воздуха составит +9…+14 °С. Днем столбики термометров достигнут жарких +26…+31 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +12…+14 °С, без значительных осадков. Днём ожидается сухая погода, а воздух прогреется до +28…+30 °С.

Пожарная опасность в регионе

В связи с длительным отсутствием дождей и высокой температурой воздуха 1 сентября ситуация с пожарной опасностью в Харьковской области остается напряженной. По данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс опасности действует в большинстве населенных пунктов: Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Великом Бурлуке и Лозовой. В то же время в Берестине и Изюме объявлен высокий (четвёртый) уровень опасности. Спасатели просят жителей области воздержаться от разведения открытого огня.

Прогноз на 2–5 сентября

Комфортное солнечное тепло будет царить первые несколько дней сентября , после чего погода несколько изменится:

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2 сентября: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём — +25…+30 °С.

3 сентября: сохранится переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночная температура составит +10…+15 °С, а дневная — +23…+28 °С.

4 сентября: прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью без значительных осадков (+9…+14 °С), а днем местами пройдет небольшой дождь при температуре +24…+29 °С. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

5 сентября: в регионе установится облачная погода. В течение суток ожидается небольшой дождь, а днем возможны порывы ветра западной четверти до 15–20 м/с. Ночные температуры повысятся до +13…+18 °С, а днем ожидается +23…+28 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство « Город на линии» в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.