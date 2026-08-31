Погода у Харкові 1 вересня: літня спека та сухий вітер

Дівчина йде по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перший день осені в Харківській області розпочнеться за повноцінними літніми сценаріями — у регіоні утримується суха, сонячна та по-справжньому спекотна погода. Проте синоптики зазначають, що вже до кінця тижня атмосферний фронт принесе в область довгоочікувані опади та сильний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 1 вересня

У вівторок, 1 вересня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с.

По області: у нічні години температура повітря становитиме +9…+14 °С. Удень стовпчики термометрів сягнуть спекотних +26…+31 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +12…+14 °С, без істотних опадів. Удень очікується суха погода, а повітря прогріється до +28…+30 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

У зв'язку з тривалою відсутністю дощів та високою температурою повітря 1 вересня ситуація з пожежною небезпекою в Харківській області залишається напруженою. За даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас загрози діє у більшості населених пунктів: Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Великому Бурлуці та Лозовій. Водночас у Берестині та Ізюмі оголошено високий (четвертий) рівень небезпеки. Рятувальники просять жителів області утриматися від розведення відкритого вогню.

Прогноз на 2–5 вересня

Комфортне сонячне тепло пануватиме перші кілька днів вересня, після чого погода дещо зміниться:

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2 вересня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, удень — +25…+30 °С.

3 вересня: збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме +10…+15 °С, а денна — +23…+28 °С.

4 вересня: прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів (+9…+14 °С), а вдень місцями пройде невеликий дощ при температурі +24…+29 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

5 вересня: в регіоні встановиться хмарна погода. Протягом доби очікується невеликий дощ, а вдень можливі пориви вітру західної чверті до 15–20 м/с. Нічні показники підвищаться до +13…+18 °С, а вдень очікується +23…+28 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.