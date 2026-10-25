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Главная Харьков Осенняя погода сохранится на Харьковщине: прогноз на завтра

Осенняя погода сохранится на Харьковщине: прогноз на завтра

Ua ru
25 октября 2026 18:31
Погода в Харькове: облачность и ветер в начале недели Новости.LIVE
Мужчины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В начале новой недели в Харьковской области сохранится относительно сухая, хотя и ветреная осенняя погода. В понедельник, 26 октября, в регионе прогнозируется облачность с прояснениями без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В понедельник, 26 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет юго-восточным со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +11…+16°.

Прогноз по городу

В Харькове 26 октября также ожидается сухая погода без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре составит +5…+7° тепла, а днем воздух прогреется до +12…+14°.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в Харьковской области остается умеренной и заметно различается в зависимости от района. Согласно данным синоптиков, на 26 октября в Харькове, Богодухове, Коломаке, Берестине и Лозовой зафиксирован низкий класс угрозы (светло-зеленый уровень). В то же время в Золочеве, Слобожанске и Изюме прогнозируется средний уровень (жёлтый класс). Спасатели призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности.

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Прогноз на 27–28 октября

В ближайшие дни в Харьковской области сохранится стабильная сухая погода с умеренными температурами:

  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха составит +4…+9° тепла, а днём — +12…+17°.
  • 28 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +4…+9° тепла, а днем столбики термометров покажут +11…+16°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, причем больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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