Чоловіки йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку нового тижня на Харківщині утримуватиметься відносно суха, хоч і вітряна осіння погода. У понеділок, 26 жовтня, в регіоні прогнозують хмарність із проясненнями без істотних опадів, проте синоптики попереджають про відчутний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У понеділок, 26 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. День мине без істотних опадів. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16°.

Прогноз по місту

У Харкові 26 жовтня також передбачається суха погода без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +5…+7° тепла, а вдень повітря прогріється до +12…+14°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в Харківській області залишається помірною та помітно різниться залежно від району. Згідно з даними синоптиків, на 26 жовтня у Харкові, Богодухові, Коломаці, Берестині та Лозовій зафіксовано низький клас загрози (світло-зелений рівень). Водночас у Золочеві, Слобожанському та Ізюмі прогнозують середній рівень (жовтий клас). Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки.

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Прогноз на 27–28 жовтня

У наступні дні на Харківщині збережеться стабільна суха погода з помірними температурами:

27 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Вночі температура повітря становитиме +4…+9° тепла, а вдень — +12…+17°.

28 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +4…+9° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+16°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.