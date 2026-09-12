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Главная Харьков Осенние дожди и ветер накроют Харьковщину: прогноз на завтра

Осенние дожди и ветер накроют Харьковщину: прогноз на завтра

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12 сентября 2026 18:43
Погода в Харькове и области: прогноз до 15 сентября
Мама с детьми идут под дождем. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и области в ближайшие дни погода заметно изменится. После теплого дня регион накроют дожди, местами прогнозируются грозы, а температура начнёт снижаться. Уже 15 сентября синоптики ожидают порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Погода в Харькове 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, ночью в Харькове пройдет кратковременный дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется. Северо-восточный ветер будет достигать 5–10 м/с. Ночью температура составит +12...+14 °C, днем воздух прогреется до +24...+26 °C.

В ближайшие дни погода начнёт меняться. В понедельник, 14 сентября, синоптики прогнозируют облачность и дожди, а уже 15 сентября осадки ожидаются и ночью, и днем.

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Погода в Харьковской области 13 сентября

Ночью 13 сентября местами по области пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +11...+16 °C, а днем преимущественно +24...+29 °C. В отдельных районах будет прохладнее — +19...+21 °C.

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В понедельник, 14 сентября, в Харьковской области будет облачно. Ночью прогнозируется небольшой кратковременный дождь, днем осадки усилятся, местами возможны грозы. Северо-восточный ветер будет достигать 9–14 м/с. Ночью ожидается +10...+15 °C, днем +20...+25 °C, а местами лишь +15...+17 °C.

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Во вторник, 15 сентября, станет еще прохладнее. Ночью прогнозируется дождь, днем — небольшие осадки. Ветер сменится на северный, 7–12 м/с, а днем местами будет усиливаться до 15–20 м/с. Температура ночью составит +10...+15 °C, днём — +16...+21 °C.

Пожарная опасность в Харьковской области

Несмотря на прогнозируемые осадки, синоптики отдельно предупреждают об опасной ситуации в лесах области. В течение 13–14 сентября в Харьковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Это самый высокий класс пожарной опасности, при котором сухая растительность может быстро загораться, а огонь — распространяться на значительные площади.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируется создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь установили новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это место стало максимально комфортным для харьковчан. Проект обновления здесь продлится еще несколько лет.

осень Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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