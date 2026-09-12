Погода у Харкові та області: прогноз до 15 вересня

Мама з дітьми йдуть під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області найближчими днями погода помітно зміниться. Після теплого дня регіон накриють дощі, місцями прогнозують грози, а температура почне знижуватися. Уже 15 вересня синоптики очікують пориви вітру до 20 м/с.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Реклама

Погода у Харкові 13 вересня

У неділю, 13 вересня, вночі у Харкові пройде короткочасний дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Північно-східний вітер сягатиме 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +12...+14 °C, удень повітря прогріється до +24...+26 °C.

Наступними днями погода почне змінюватися. У понеділок, 14 вересня, синоптики прогнозують хмарність і дощі, а вже 15 вересня опади очікуються і вночі, і вдень.

Погода на Харківщині 13 вересня

Уночі 13 вересня місцями по області пройде короткочасний дощ із грозою. Вдень істотних опадів не очікується. Температура вночі становитиме +11...+16 °C, а вдень переважно +24...+29 °C. В окремих районах буде прохолодніше — +19...+21 °C.

Читайте також:

У понеділок, 14 вересня, на Харківщині буде хмарно. Вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ, удень опади посиляться, місцями можливі грози. Північно-східний вітер сягатиме 9–14 м/с. Уночі очікується +10...+15 °C, удень +20...+25 °C, а подекуди лише +15...+17 °C.

У вівторок, 15 вересня, стане ще прохолодніше. Вночі прогнозують дощ, удень — невеликі опади. Вітер зміниться на північний, 7–12 м/с, а вдень місцями посилюватиметься до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +10...+15 °C, удень — +16...+21 °C.

Пожежна небезпека на Харківщині

Попри прогнозовані опади, синоптики окремо попереджають про небезпечну ситуацію в лісах області. Упродовж 13–14 вересня на Харківщині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Це найвищий клас пожежної небезпеки, за якого суха рослинність може швидко займатися, а вогонь — поширюватися на значні площі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.