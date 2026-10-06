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Главная Харьков "Остров красоты и стойкости": в Экопарке Фельдмана открылся традиционный Бал хризантем

"Остров красоты и стойкости": в Экопарке Фельдмана открылся традиционный Бал хризантем

Ua ru
6 октября 2026 18:09
Эксклюзив
Бал хризантем в Экопарке Фельдмана: яркие фотозоны в Харькове
Люди в Экопарке. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Фельдман Экопарке началось самое ожидаемое событие сезона — традиционный бал хризантем. Несмотря на все вызовы войны, это тот период, когда это место превращается в настоящий остров красоты — более 10 тысяч хризантем самых разнообразных видов, форм и оттенков.

О цветочных композициях, фотозонах, инсталляциях и настоящей атмосфере живописной осени расскажет корреспондентка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Кропотливый труд сотрудников ради главной осенней традиции

Все эти яркие цветочные композиции — результат кропотливого труда сотрудников парка, которые собственноручно создавали каждую деталь, чтобы подарить посетителям настоящую осеннюю сказку.

"Месяц, наверное, где-то очень плодотворно трудились, но до этого подготовили декор, некоторые части конструкций. Ну, то есть это довольно длительный процесс, но последние недели буквально с утра до вечера работники старались, чтобы всё привести в порядок. Это наши люди, и они уже знают специфику, знают особенности. Это очень кропотливая работа", — отметила пресс-секретарь Экопарка Елена Клименко.

Бал хризантем у Харкові
Елена Клименко о подготовке. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Бал хризантем у Фельдман Екопарку
Хризантемы в парке. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Новинка этого сезона: тыквенный декор с хризантемами

Этой традиции уже 15 лет, и за всё это время её прервали лишь один раз — в 2022 году. В этом году хризантемы оригинально сочетались с тыквенными композициями, а особым украшением праздника стала обновлённая локация — парк камней. Несмотря на сложную обстановку с безопасностью и постоянные трудности, команда не просто подготовила бал, но и уже имеет планы на дальнейшее развитие.

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"Очень много новых локаций, очень много новых фигур, очень много новых интересных вещей. Вот в этом году мы сделали такой шаг, что весь парк хризантем одновременно станет контактным зоопарком. То есть всё, что у нас есть, мы максимально сделаем контактным. Конечно, не тигров, не хищников, но тех животных, которые могут контактировать с людьми, мы максимально открываем. Одновременно мы потихоньку начали создавать дендропарк, который объединим с парком камней. Каждый камень, каждая группа камней будет «петь». То есть повсюду будет стоять кнопка, к которой можно будет подойти, нажать и послушать нашу любимую музыку. То есть здесь будет очень много нововведений. Все это станет музыкальным центром", — рассказал основатель Экопарка Александр Фельдман.

Бал хризантем у Фельдман Екопарку
Александр Фельдман о декорациях. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
У Фельдман екопарку відкрився парад хризантем
Новая локация. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Жить, несмотря на российские угрозы, и строить планы на восстановление

Жизнь кипит и продолжается, несмотря на постоянные российские обстрелы и новую ежедневную угрозу — вражеские FPV-дроны. Здесь есть десятки новых фотозон и художественных инсталляций. И больше всего, конечно, впечатляет парк камней, где каждая скульптура и цветочная композиция созданы благодаря мастерству работников парка.

"Мы потеряли почти 80 % зданий и вольеров. Нам предстоит их восстановить, нам предстоит забрать своих животных со всей Украины. Нам предстоит вернуть прежнюю красоту и прежнюю мощь парка. Мы ничего не ждем, мы продолжаем свое дело. Я глубоко убежден, что лучшее сопротивление войне — это работа. Работать, работать, работать, несмотря ни на что, несмотря ни на какие угрозы. Продолжать верить в победу и продолжать создавать и восстанавливать нашу любимую Украину", — Александр Фельдман.

У Фельдман екопарку відкрився парад хризантем
Тыквы в цвету. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Бал хризантем у Фельдман Екопарку
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Бал хризантем сегодня — это больше, чем просто праздник цветов. Это символ стойкости и надежды. Несмотря на все угрозы, Экопарк бережет свои традиции, развивается и каждый день доказывает — жизнь здесь продолжается несмотря ни на что.

У Фельдман екопарку відкрився парад хризантем
Декорация из тыкв. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Бал хризантем у Фельдман Екопарку
Пеликан в парке. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Харьков фото цветы хризантемы Экопарк
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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