Бал хризантем у Фельдман Екопарку: яскраві фотозониу Харкові

Люди в Екопарку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Фельдман екопарку розпочалася найочікуваніша подія сезону традиційний бал хризантем. Попри всі виклики війни, це той період, коли це місце перетворюється на справжній острів краси — понад 10 тисяч хризантем найрізноманітніших видів, форм та відтінків.

Про квіткові композиції, фотозони, інсталяції та справжню атмосферу живописної осені розповість кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Кропітка праця співробітників заради головної традиції осені

Всі ці яскраві квіткові композиції — результат кропіткої праці співробітників парку, які власноруч створювали кожну деталь, аби подарувати відвідувачам справжню осінню казку.

"Місяць так точно десь дуже плідно працювали, але до цього підготували декор, якісь частини конструкцій. Ну, тобто це досить тривалий процес, але останні тижні буквально з ранку до вечора працівники намагалися, аби це довести все до ладу. Це наші люди, і вони вже знають специфіку, знають особливості. Це дуже кропітка робота", — зазначила прессекретарка Екопарку Олена Клименко.

Олена Клименко про підготовку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Хризантеми в парку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Новинка цього сезону: гарбузовий декор з хризантемами

Цій традиції вже 15 років і за весь час її перервали лише один раз у 2022 році. Цьогоріч хризантеми оригінально поєднали з гарбузовими композиціями, а особливою прикрасою свята стала оновлена локація — парк каменів. Попри безпекову обстановку та постійні складнощі, команда не просто підготувала бал, а й вже має плани на подальший розвиток.

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"Дуже багато нових локацій, дуже багато нових фігур, дуже багато нових цікавих речей. Ось цього року ми зробили такий крок, що весь парк хризантем одночасно стане контактним зоопарком. Тобто все, що у нас є, ми максимально зробимо контактним. Звісно, не тигрів, не хижаків, але тих тварин, які можуть контактувати з людьми, ми максимально відкриємо. Одночасно ми потихеньку почали створювати дендропарк, який поєднаємо з парком каменів. Кожен камінь, кожна група каменів буде співати. Тобто скрізь стоятиме кнопка, до якої можна буде підійти, натиснути і послухати нашу улюблену музику. Тобто тут буде дуже багато нововведень. Це все стане музичним центром", — розповів засновник Екопарку Олександр Фельдман.

Олександр Фельдман про декорації. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нова локація. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Жити попри російські загрози та розвивати плани на відбудову

Життя вирує і продовжується, незважаючи на постійні російські обстріли та нову щоденну загрозу — ворожі FPV дрони. Тут є десятки нових фотозон та мистецьких інсталяцій. І найбільше, звісно, вражає парк каменів, де кожна скульптура та квіткова форма створені завдяки майстерності працівників парку.

"Ми втратили майже 80% будівель та вольєрів. Ми маємо їх відновити, маємо забрати своїх тварин з усієї України. Ми маємо повернути колишню красу та колишню міць парку. Ми нічого не чекаємо, ми продовжуємо свою справу. Я глибоко переконаний, що найкращий опір війні — це робота. Працювати, працювати, працювати, незважаючи ні на що, незважаючи ні на які загрози. Продовжувати вірити в перемогу та продовжувати створювати і відновлювати нашу улюблену Україну", — Олександр Фельдман.

Гарбузи в квітах. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Бал хризантем сьогодні — це більше, ніж просто свято квітів. Це символ стійкості та надії. Попри всі загрози, Екопарк береже свої традиції, розвивається і щодня доводить — життя тут триває попри все.

Декорація з гарбузів. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Пелікан в парку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.