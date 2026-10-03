Пограничники вернули территории на Харьковщине: что известно

Военные управляют дронами. Фото иллюстративное: Краматорский пограничный отряд

Украинские пограничники вернули под контроль Сил обороны часть территории на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области. Боевые действия вела бригада ГПСУ "Форпост", которая удерживает свою полосу обороны с начала лета. В ходе боев украинские военные также уничтожили и взяли в плен россиян.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.

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Бои на Южно-Слобожанском направлении

Бригада ГПСУ "Форпост" заняла свой участок обороны на Южно-Слобожанском направлении 10 июня. На этом участке российские военные атаковали украинские позиции и наносили удары по логистике. По данным бригады, россияне также использовали небольшие пехотные группы. Они пытались проходить между украинскими позициями, проникать в тыл и скапливаться в укрытиях для последующих штурмов.

Для противодействия таким группам пограничники проводили разведку, выявляли места их скопления и проводили ударные и штурмовые действия. В результате часть территории удалось вернуть под украинский контроль. За четыре месяца боевых действий в своей полосе обороны "Форпост" вернул более 10 квадратных километров территории.

Уничтожение российских оккупантов

В ходе боевых действий пограничники также уничтожили 118 российских военнослужащих. Еще семерых военных РФ взяли в плен. В бригаде "Форпост" отметили, что боевые действия на этом направлении продолжаются.

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