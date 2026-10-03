Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Освобождение территорий: на Харьковщине пограничники отбили позиции

Освобождение территорий: на Харьковщине пограничники отбили позиции

Ua ru
3 октября 2026 16:13
Пограничники вернули территории на Харьковщине: что известно
Военные управляют дронами. Фото иллюстративное: Краматорский пограничный отряд

Украинские пограничники вернули под контроль Сил обороны часть территории на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области. Боевые действия вела бригада ГПСУ "Форпост", которая удерживает свою полосу обороны с начала лета. В ходе боев украинские военные также уничтожили и взяли в плен россиян.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.

Реклама

Бои на Южно-Слобожанском направлении

Бригада ГПСУ "Форпост" заняла свой участок обороны на Южно-Слобожанском направлении 10 июня. На этом участке российские военные атаковали украинские позиции и наносили удары по логистике. По данным бригады, россияне также использовали небольшие пехотные группы. Они пытались проходить между украинскими позициями, проникать в тыл и скапливаться в укрытиях для последующих штурмов.

Для противодействия таким группам пограничники проводили разведку, выявляли места их скопления и проводили ударные и штурмовые действия. В результате часть территории удалось вернуть под украинский контроль. За четыре месяца боевых действий в своей полосе обороны "Форпост" вернул более 10 квадратных километров территории.

Уничтожение российских оккупантов

В ходе боевых действий пограничники также уничтожили 118 российских военнослужащих. Еще семерых военных РФ взяли в плен. В бригаде "Форпост" отметили, что боевые действия на этом направлении продолжаются.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны сокращают российский плацдарм на западном берегу Оскола. Российские подразделения прижимают к реке между Дворичной и Купянском. Украинские военные также пытаются перерезать маршруты, по которым противник пополняет свои группы вблизи Купянска.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские военные освободили ещё четыре квадратных километра в Купянском районе. Бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" зачистили новые участки между Дворичной и Западным. Об наступлении стало известно в начале сентября.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ситуации на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Больше всего российских атак на тот момент фиксировалось именно на Южно-Слобожанском направлении. На других участках Харьковской области украинские подразделения оказывали давление на российские позиции и сокращали плацдарм противника.

Харьковская область Новости Харькова деоккупация Украины фронт
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации