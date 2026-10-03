Прикордонники повернули території на Харківщині: що відомо

Військові керують дронами. Фото ілюстративне: Краматорський прикордонний загін

Українські прикордонники повернули під контроль Сил оборони частину території на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині. Бойову роботу проводила бригада ДПСУ "Форпост", яка утримує власну смугу оборони з початку літа. Під час боїв українські військові також знищили та взяли в полон росіян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.

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Бої на Південно-Слобожанському напрямку

Бригада ДПСУ "Форпост" прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку 10 червня. На цій ділянці російські військові атакували українські позиції та завдавали ударів по логістиці. За даними бригади, росіяни також використовували малі піхотні групи. Вони намагалися проходити між українськими позиціями, проникати в тил та накопичуватися в укриттях для подальших штурмів.

Для протидії таким групам прикордонники проводили розвідку, виявляли місця їхнього накопичення та проводили ударні й штурмові дії. У результаті частину території вдалося повернути під український контроль. За чотири місяці бойової роботи у своїй смузі оборони "Форпост" повернув понад 10 квадратних кілометрів території.

Знищення російських окупантів

Під час бойових дій прикордонники також знищили 118 російських військовослужбовців. Ще сімох військових РФ взяли в полон.

У бригаді "Форпост" зазначили, що бойова робота на цьому напрямку триває.

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