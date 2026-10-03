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Головна Харків Звільнення територій: на Харківщині прикордонники відбили позиції

Звільнення територій: на Харківщині прикордонники відбили позиції

Ua ru
3 жовтня 2026 16:13
Прикордонники повернули території на Харківщині: що відомо
Військові керують дронами. Фото ілюстративне: Краматорський прикордонний загін

Українські прикордонники повернули під контроль Сил оборони частину території на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині. Бойову роботу проводила бригада ДПСУ "Форпост", яка утримує власну смугу оборони з початку літа. Під час боїв українські військові також знищили та взяли в полон росіян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.

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Бої на Південно-Слобожанському напрямку

Бригада ДПСУ "Форпост" прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку 10 червня. На цій ділянці російські військові атакували українські позиції та завдавали ударів по логістиці. За даними бригади, росіяни також використовували малі піхотні групи. Вони намагалися проходити між українськими позиціями, проникати в тил та накопичуватися в укриттях для подальших штурмів.

Для протидії таким групам прикордонники проводили розвідку, виявляли місця їхнього накопичення та проводили ударні й штурмові дії. У результаті частину території вдалося повернути під український контроль. За чотири місяці бойової роботи у своїй смузі оборони "Форпост" повернув понад 10 квадратних кілометрів території.

Знищення російських окупантів

Під час бойових дій прикордонники також знищили 118 російських військовослужбовців. Ще сімох військових РФ взяли в полон.
У бригаді "Форпост" зазначили, що бойова робота на цьому напрямку триває. 

Читайте також:

Новини.LIVE писали, що Сили оборони скорочують російський плацдарм на західному березі Осколу. Російські підрозділи притискають до річки між Дворічною та Куп'янськом. Українські військові також намагаються перервати маршрути, якими противник поповнює свої групи поблизу Куп'янська. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські військові звільнили ще чотири квадратні кілометри на Куп'янщині. Бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" зачистили нові ділянки між Дворічною та Западним. Про просування стало відомо на початку вересня. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про ситуацію на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. Найбільше російських атак на той момент фіксували саме на Південно-Слобожанському напрямку. На інших ділянках Харківщини українські підрозділи тиснули на російські позиції та скорочували плацдарм противника.

Харківська область Новини Харкова деокупація України війна фронт
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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