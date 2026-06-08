От Балаклеи до Харькова запустили ежедневные автобусы: расписание

Пассажирские автобусы на Харьковщине. Фото: скриншот из видео

На Харьковщине возобновили прямое автобусное сообщение между Балаклеей и Харьковом. Новый маршрут начал работать с 8 июня и ежедневно будет выполнять четыре рейса. Автобусы будут курсировать через ряд сел и поселков, что позволит жителям удобнее добираться до областного центра. Первый рейс отправляется еще до рассвета, а последний автобус из Харькова возвращается вечером.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.

Четыре рейса ежедневно

Ежедневно на линии маршрута "Балаклея — Харьков" будут работать четыре рейса — два в направлении Харькова и два в обратном направлении. Первый автобус отправляется с железнодорожного вокзала Балаклеи в 05:00 и прибывает в Харьков в 08:15. Второй рейс отправляется в 13:00 и прибывает в областной центр в 16:15.

В обратном направлении автобусы отправляются из Харькова в 08:50 и 17:02. Конечной остановкой является железнодорожный вокзал Балаклеи.

Как будет курсировать автобус

Маршрут проходит через Байрак, Гусаровку, Шевелевку, Асеевку, Янохино, Пятигорское, Курган, Донец, Андреевку, Слобожанское, Лиман, Задонецкое и Змиев. Благодаря этому новое сообщение будет удобным не только для жителей Балаклеи и Харькова, но и для жителей многих громад вдоль маршрута.

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Особенность одной из остановок

В расписании предусмотрен специальный режим остановки в Слобожанском. Автобус будет останавливаться там только при наличии пассажиров или по их требованию. Все остальные остановки выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Время стоянки на большинстве пунктов составляет одну-две минуты, а на автостанции в Змиеве — три минуты.

Защита дороги

На Харьковщине планируют в ближайшее время открыть участок окружной дороги, которую в конце мая перекрыли из-за угрозы ударов российских FPV-дронов. Сейчас там устанавливают специальные защитные сетки, которые должны снизить риски для транспорта. По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, работы могут завершить в ближайшее время, после чего движение восстановят, в том числе и для гражданских автомобилей. В то же время водителей призывают быть осторожными, ведь такая защита не способна полностью обезопасить от всех видов беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием микроавтобуса, в котором находились школьники. Во время поездки на экскурсию водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии несколько детей и учителей получили травмы различной степени тяжести, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать.

Также Новини.LIVE писали, что утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.