Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков От Балаклеи до Харькова запустили ежедневные автобусы: расписание

От Балаклеи до Харькова запустили ежедневные автобусы: расписание

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 10:15
От Балаклеи до Харькова запустили ежедневные автобусы: расписание
Пассажирские автобусы на Харьковщине. Фото: скриншот из видео

На Харьковщине возобновили прямое автобусное сообщение между Балаклеей и Харьковом. Новый маршрут начал работать с 8 июня и ежедневно будет выполнять четыре рейса. Автобусы будут курсировать через ряд сел и поселков, что позволит жителям удобнее добираться до областного центра. Первый рейс отправляется еще до рассвета, а последний автобус из Харькова возвращается вечером.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.

Четыре рейса ежедневно

Ежедневно на линии маршрута "Балаклея — Харьков" будут работать четыре рейса — два в направлении Харькова и два в обратном направлении. Первый автобус отправляется с железнодорожного вокзала Балаклеи в 05:00 и прибывает в Харьков в 08:15. Второй рейс отправляется в 13:00 и прибывает в областной центр в 16:15.

В обратном направлении автобусы отправляются из Харькова в 08:50 и 17:02. Конечной остановкой является железнодорожный вокзал Балаклеи.

Как будет курсировать автобус

Маршрут проходит через Байрак, Гусаровку, Шевелевку, Асеевку, Янохино, Пятигорское, Курган, Донец, Андреевку, Слобожанское, Лиман, Задонецкое и Змиев. Благодаря этому новое сообщение будет удобным не только для жителей Балаклеи и Харькова, но и для жителей многих громад вдоль маршрута.

Читайте также:

Особенность одной из остановок

В расписании предусмотрен специальный режим остановки в Слобожанском. Автобус будет останавливаться там только при наличии пассажиров или по их требованию. Все остальные остановки выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Время стоянки на большинстве пунктов составляет одну-две минуты, а на автостанции в Змиеве — три минуты.

Защита дороги

На Харьковщине планируют в ближайшее время открыть участок окружной дороги, которую в конце мая перекрыли из-за угрозы ударов российских FPV-дронов. Сейчас там устанавливают специальные защитные сетки, которые должны снизить риски для транспорта. По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, работы могут завершить в ближайшее время, после чего движение восстановят, в том числе и для гражданских автомобилей. В то же время водителей призывают быть осторожными, ведь такая защита не способна полностью обезопасить от всех видов беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием микроавтобуса, в котором находились школьники. Во время поездки на экскурсию водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии несколько детей и учителей получили травмы различной степени тяжести, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать.

Также Новини.LIVE писали, что утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.

Харьков Балаклея автобусы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации