Від Балаклії до Харкова запустили щоденні автобуси: розклад

Пасажирські автобуси на Харківщині. Фото: скриншот з відео

На Харківщині відновили пряме автобусне сполучення між Балаклією та Харковом. Новий маршрут почав працювати з 8 червня і щодня виконуватиме чотири рейси. Автобуси курсуватимуть через низку сіл та селищ, що дозволить жителям зручніше діставатися обласного центру. Перший рейс вирушає ще до світанку, а останній автобус із Харкова повертається ввечері.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

Чотири рейси щодня

Щодня на лінії маршруту "Балаклія — Харків" працюватимуть чотири рейси — два у напрямку Харкова та два у зворотному напрямку. Перший автобус відправляється із залізничного вокзалу Балаклії о 05:00 та прибуває до Харкова о 08:15. Другий рейс вирушає о 13:00 і прибуває до обласного центру о 16:15.

У зворотному напрямку автобуси відправляються з Харкова о 08:50 та 17:02. Кінцевою зупинкою є залізничний вокзал Балаклії.

Як курсуватиме автобус

Маршрут проходить через Байрак, Гусарівку, Шевелівку, Асіївку, Янохіне, П’ятигірське, Курган, Донець, Андріївку, Слобожанське, Лиман, Задонецьке та Зміїв. Завдяки цьому нове сполучення буде зручним не лише для жителів Балаклії та Харкова, а й для мешканців багатьох громад уздовж маршруту.

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Особливість однієї із зупинок

У розкладі передбачено спеціальний режим зупинки у Слобожанському. Автобус зупинятиметься там лише за наявності пасажирів або на їхню вимогу. Усі інші зупинки виконуються відповідно до затвердженого графіка. Час стоянки на більшості пунктів становить одну-дві хвилини, а на автостанції у Змієві — три хвилини.

Захист дороги

На Харківщині планують найближчим часом відкрити ділянку окружної дороги, яку наприкінці травня перекрили через загрозу ударів російських FPV-дронів. Наразі там встановлюють спеціальні захисні сітки, які мають знизити ризики для транспорту. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, роботи можуть завершити найближчим часом, після чого рух відновлять, зокрема й для цивільних автомобілів. Водночас водіїв закликають бути обережними, адже такий захист не здатний повністю убезпечити від усіх видів безпілотників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харківській області сталося серйозне ДТП з перекиданням мікроавтобуса, у якому перебували школярі. Під час поїздки на екскурсію водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок аварії кілька дітей та вчителів отримали травми різного ступеня тяжкості, через що їх довелося терміново госпіталізувати.

Також Новини.LIVE писали, що Вранці 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.