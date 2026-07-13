От городского управления до Кабмина: какие полномочия Терехова соответствуют работе премьера

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

После заявлений о возможном обновлении Кабинета министров в СМИ и Telegram-каналах начали появляться предположения относительно вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Среди фамилий, которые называют в неофициальных обсуждениях, есть и мэр Харькова Игорь Терехов.

Новини.LIVE рассказывают, почему кандидатура Терехова стала предметом обсуждения.

Опыт управления Харьковом: может ли он пригодиться на уровне правительства

Премьер-министр возглавляет работу Кабинета министров, координирует деятельность министерств и отвечает за реализацию правительственной программы. Это прежде всего работа с большой системой, где экономика, энергетика, социальная политика, образование, медицина, восстановление и региональное развитие должны действовать согласованно.

Именно поэтому дискуссия вокруг возможных кандидатов выходит далеко за пределы политических рейтингов или партийной принадлежности. В военное время всё большее значение приобретает практический опыт управления сложными процессами, координации большого количества служб, взаимодействия с государственными органами и международными партнёрами. Именно по этим критериям сегодня всё чаще оценивают потенциальных руководителей исполнительной власти.

Почему опыт Терехова стал предметом обсуждения

В этом смысле опыт мэра крупного города имеет определенное сходство с работой главы правительства. Харьков — второй по величине город Украины, управление которым даже в мирное время требовало координации десятков коммунальных предприятий, многомиллиардного бюджета, транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства, образования, медицины и социальной сферы.

После начала полномасштабной войны этот объем задач существенно возрос. К традиционным функциям местной власти добавились вопросы гражданской защиты, ликвидации последствий ударов, обеспечения жизнедеятельности города в условиях постоянных обстрелов и организации восстановления.

Управление городом во время войны

В случае Харькова этот перечень дополняется постоянной необходимостью реагировать на последствия российских атак, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойную работу критически важных систем. Именно антикризисное управление может стать одной из ключевых компетенций Терехова. В прифронтовом городе решения часто приходится принимать быстро, в условиях ограниченных ресурсов и высокой ответственности. От их качества напрямую зависит работа больниц, транспорта, коммунальных предприятий, школ и системы социальной поддержки.

Фактически управление Харьковом во время войны в значительной степени напоминает работу кризисного штаба. После каждой российской атаки необходимо оперативно оценить масштабы разрушений, организовать аварийно-восстановительные работы, обеспечить людей коммунальными услугами, координировать работу спасателей, медиков, энергетиков и коммунальных служб. Такие решения принимаются ежедневно и зачастую в условиях дефицита времени и ресурсов.

Энергетическая устойчивость как управленческий опыт

Отдельным направлением является энергетическая устойчивость. Из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры Харьков был вынужден искать решения для повышения автономности города и сохранения базовых услуг. Такой практический опыт может быть полезен при формировании общегосударственной политики в отношении прифронтовых территорий.

Именно Харьков одним из первых начал активно развивать децентрализованную генерацию, устанавливать когенерационные установки и резервные источники питания для объектов критической инфраструктуры. Сегодня вопрос энергетической устойчивости уже давно вышел за пределы отдельного города и стал одним из ключевых направлений государственной политики. Поэтому практический опыт реализации таких проектов может быть полезен и на общенациональном уровне.

Взаимодействие Терехова с государством и международными партнерами

Терехов также имеет опыт взаимодействия с центральной властью, международными партнерами и громадами. Как председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад он представляет более широкую повестку дня, охватывающую поддержку бизнеса, восстановление, энергетику, жилищные программы и сохранение населения в прифронтовых регионах.

Отдельной составляющей этой работы является привлечение международной финансовой помощи. Восстановление украинских городов сегодня невозможно без сотрудничества с правительствами других государств, международными банками развития, фондами и гуманитарными организациями. Для руководителей крупных громад такое взаимодействие уже стало частью повседневной работы, а навыки ведения переговоров и сопровождения международных проектов приобретают всё большее государственное значение.

Чем работа премьера отличается от работы мэра

В то же время работа премьер-министра имеет гораздо более широкий масштаб. Она предполагает ответственность за государственный бюджет, международные финансовые обязательства, налоговую систему и взаимодействие с Верховной Радой.

Кроме того, глава правительства отвечает за координацию работы всех министерств, выполнение государственных программ, проведение экономических реформ и реализацию международных соглашений. Именно поэтому опыт управления даже крупнейшим украинским городом нельзя полностью отождествлять с руководством Кабинетом министров. В то же время ряд компетенций — кризисное управление, координация большого количества процессов, взаимодействие с международными партнерами и реализация масштабных инфраструктурных проектов — являются общими для обоих уровней управления.

Почему среди кандидатов называют Терехова

Станет ли Игорь Терехов частью официальной кадровой дискуссии — покажет дальнейшее развитие событий. Однако уже сам факт появления его фамилии среди возможных кандидатов свидетельствует о более широком признании опыта, накопленного в Харькове.

Показательно, что в информационном пространстве всё чаще обсуждают не только представителей центральной власти, но и руководителей городов, которые за годы полномасштабной войны приобрели уникальный управленческий опыт. И, возможно, главный вопрос сегодня заключается не только в том, кто возглавит правительство, но и в том, какую управленческую модель страна готова выбрать на следующем этапе.

Как писали Новини.LIVE, возможными кандидатами на пост премьер-министра, помимо Терехова, являются председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоровой. Каждый из них представляет отдельную модель будущего правительства: энергетическую, технологическую, политическую или муниципальную. Однако окончательное решение за Верховной Радой.

Политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько отметил, что Терехов является очень перспективным кандидатом на пост премьер-министра. В частности, ключевым аргументом является понимание мэром Харькова реальных хозяйственных процессов.