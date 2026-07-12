Терехов может стать премьер-министром — политолог оценил его шансы

Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов выглядит весьма перспективным кандидатом на пост премьер-министра, если говорить об эффективности. Ключевым аргументом является его управленческая компетентность.

Как сообщает Новини.LIVE, такое мнение высказал политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько в своем посте.

Почему Терехов подходит на должность премьера

Цыбулько напомнил, что Юлия Свириденко уходит с поста премьер-министра Украины. Среди кандидатов, которые активно обсуждаются в СМИ на должность главы Кабмина, — Игорь Терехов.

"Среди шорт-листа кандидатов, который сейчас активно обсуждается в СМИ, фигура мэра Харькова Игоря Терехова выглядит не просто весомо, а фактически безальтернативно, если мы говорим об эффективности. И это очень символично, если мы говорим о политике", — отметил политолог.

По его мнению, ключевым аргументом является управленческая компетентность Терехова и его понимание реальных хозяйственных процессов.

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"Человек, который смог с нуля построить первую в стране подземную школу, запустить подземные детские сады, поддерживать в рабочем состоянии критически важную инфраструктуру города под постоянными обстрелами, точно знает, как работает ТЭЦ, "Водоканал" или логистический узел. Это бесценные знания и опыт для страны, находящейся в состоянии войны", — подчеркнул Владимир Цыбулько.

По его словам, Терехов — не только технократ-практик, но и политик со своим собственным видением государственной политики, в частности в отношении развития промышленности, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и государственной программы жилищного строительства. Отдельно эксперт отметил позицию Терехова в отношении трудовых мигрантов.

"В отличие от большинства политиков и экспертов Терехов считает, что в первую очередь нужно делать ставку на социализацию ВПЛ и возвращение украинских граждан, а не на привлечение мигрантов", — заявил Цыбулько.

По мнению политолога, назначение Терехова стало бы прагматичным шагом, ориентированным на стабилизацию экономики, а сам он остается одним из ведущих кандидатов на эту должность даже в случае иного развития политической конъюнктуры.

"Если в ближайшее время ставка будет делаться на укрепление экономики, усиление социальной сферы и подготовку к восстановлению, лучшую кандидатуру на пост премьера, чем Игорь Терехов, найти сложно", — резюмировал эксперт.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Терехова рассматривают на должность премьер-министра. Однако в списке есть и другие претенденты.

Политолог Виталий Кулик объяснил целесообразность назначения Терехова премьером. По его словам, Кабинет министров под его руководством мог бы стать центром силы, а не формальностью.