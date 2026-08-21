В Харьковской области пограничники взяли в плен девять россиян

Российские оккупанты взяты в плен. Фото: ГПСУ

В Харьковской области украинские военные за последние сутки взяли в плен девять российских военнослужащих. Перед этим произошли бои, в ходе которых были уничтожены еще два оккупанта. Пленные оказались жителями различных регионов России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Россияне сдались в плен

По данным пограничников, перед сдачей российские военные попали под удары украинских беспилотников. Впоследствии к ним подошли бойцы Сил обороны, после чего оккупанты сложили оружие.

Среди пленных — жители Коми, Краснодарского края, Саратовской области, Якутии, Республики Алтай и Московской области. На обнародованном видео видно, что часть мужчин говорит с выраженными региональными акцентами, нехарактерными для стандартного русского произношения.

Оккупанты рассказали, почему сдались

Один из пленных объяснил, что вернуться с позиций российские военные фактически не могли. По его словам, командование не позволяет отступать даже раненым.

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"Мы решили сдаться в плен, потому что в любом случае нам бы не дали откатиться назад. Трехсотникам, двухсотникам не дают, тем более целому отряду не дадут откатиться назад", — рассказал захватчик.

Другой пленник заявил, что после пережитого посоветовал бы российским военным сдаваться. Он уверен, что такой жест дает возможность остаться в живых.

"Посоветовал бы сдаться в плен. Потому что так останешься в живых. Так жизнь будет продолжаться. Здесь никто ничего страшного с нами не сделал", — сказал другой оккупант.

Раненого несли 15 километров

Один из россиян попал в плен раненым и обессиленным. Он рассказал, что украинские военные не оставили его на позиции и помогли добраться до безопасного места.

"Накормили, провели по безопасному маршруту. Меня то и дело отключало, темнело в глазах, потому что я только что получил ранение. И 15 километров меня ваш парень тащил, как брата, можно сказать", — рассказал российский оккупант.

Отношение украинских бойцов удивило и других оккупантов. Один из них сравнил это с тем, как с российскими военными обращается собственное командование перед отправкой на задание. Пленные также рассказали, что украинские военные не унижали и не оскорбляли их, предоставили воду, еду и чай.

"То, что мы попали в плен, у вас здесь отношение к нам лучше, чем у командования перед заданием. Я просто удивлен, честно говорю", — заявил российский захватчик.

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Также Новини.LIVE сообщали, что после попаданий загорелись сразу пять жилых домов и автомобили. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли тела двух женщин в возрасте 66 и 73 лет.