На Харківщині прикордонники взяли в полон дев'ятьох росіян

Російські окупанти взяті в полон. Фото: ДПСУ

На Харківщині українські військові за останні дві доби взяли в полон дев'ятьох російських військовослужбовців. Перед цим відбулися бої, під час яких ще двох окупантів знищили. Полонені виявилися жителями різних регіонів Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Реклама

Росіяни здалися в полон

За даними прикордонників, перед здачею російські військові потрапили під удари українських безпілотників. Згодом до них підійшли бійці Сил оборони, після чого окупанти склали зброю.

Серед полонених — жителі Комі, Краснодарського краю, Саратовської області, Якутії, Республіки Алтай та Московської області. На оприлюдненому відео помітно, що частина чоловіків говорить із виразними регіональними акцентами, нехарактерними для стандартної російської вимови.

Окупанти розповіли, чому здалися

Один із полонених пояснив, що повернутися з позицій російські військові фактично не могли. За його словами, командування не дозволяє відступати навіть пораненим.

Читайте також:

"Ми вирішили здатися в полон, тому що в будь-якому разі нам би не дали відкотитися назад. Трьохсотим, двохсотим не дають, цілому тим більше не дадуть відкотитися назад", — розповів загарбник.

Інший полонений заявив, що після пережитого радив би російським військовим здаватися. Він впевнений, що такий жест дає можливість залишитися живими.

"Порадив би здаватися в полон. Тому що так живим залишишся. Так життя буде далі. Тут нічого страшного з нами ніхто не зробив", — сказав інший окупант.

Пораненого несли 15 кілометрів

Один із росіян потрапив у полон пораненим та знесиленим. Він розповів, що українські військові не залишили його на позиції та допомогли дістатися у безпечне місце.

"Нагодували, провели безпечним шляхом. Мене вимикало, темніло в очах, тому що я тільки отримав поранення. І 15 кілометрів мене ваш хлопець тягнув, як брата, можна сказати", — розповів російський окупант.

Ставлення українських бійців здивувало й інших окупантів. Один із них порівняв його з тим, як із російськими військовими поводиться власне командування перед відправленням на завдання. Полонені також розповіли, що українські військові не принижували та не ображали їх, надали воду, їжу та чай.

"Те, що ми потрапили в полон, у вас тут ставлення до нас краще, ніж у командування перед завданням. Я просто здивований, правду кажу", — заявив російський загарбник.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські військові атакували село Леб'яже безпілотниками типу "Герань-2". Удари припали на приватний сектор: пошкоджено або зруйновано 28 житлових будинків, три господарчі споруди та 11 автомобілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після влучань спалахнули одразу п'ять житлових будинків та автомобілі. Загальна площа пожежі сягнула 400 квадратних метрів. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла двох жінок віком 66 та 73 років.