Коррупция и методы мобилизации подрывают доверие к армии: Терехов

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Реформирование территориальных центров комплектования необходимо, однако пока ощутимых изменений в их работе нет. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

Свое заявление Терехов сделал в интервью РБК-Украина, передает портал Новини.LIVE.

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Терехов не увидел изменений в работе ТЦК

Терехов заявил, что в начале 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны реформировать систему территориальных центров комплектования. По оценке городского головы Харькова, заметных результатов этих изменений пока нет.

"В начале года президент поручил министру обороны реформировать ТЦК. К сожалению, пока ощутимых сдвигов нет, а реформирование безусловно необходимо", — сказал Терехов.

Одной из проблем, которые негативно влияют на отношение общества к мобилизационному процессу, он назвал случаи коррупции среди работников ТЦК.

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"Первое, что беспокоит общество: некоторых сотрудников ТЦК разоблачают на взятках — они берут деньги, чтобы отпускать людей, а затем это попадает в информационное пространство, и доверия уже нет. Если это единичные случаи — это одно, "паршивая овца" встречается везде. Но если это становится системой — отношение совсем другое", — отметил глава АПМГ.

Еще одним вопросом, который требует решения в рамках реформы, Терехов назвал отношение работников ТЦК к людям. По его словам, резонансные случаи во время мобилизационных мероприятий вредят не только самим центрам комплектования, но и доверию к Вооруженным силам.

"Мы видели ужасные случаи, я комментировал их, люди выходили на улицы из-за этого. Это нужно убрать — это бьет по доверию к Вооруженным силам", — подчеркнул Терехов.

Он добавил, что обсуждал эту проблему непосредственно с военными, которые находятся на самых горячих участках фронта.

"Я общаюсь с настоящими военными, которые воюют на самых горячих участках фронта, и они говорят, что такое поведение разрушает их имидж — они сами презирают такие методы", — подытожил глава АПМГ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о призыве Терехова возобновить переговоры о завершении войны. Он подчеркнул, что дипломатические усилия должны привести к реальному прекращению обстрелов и спасению жизней. В то же время будущий мир, по его словам, должен опираться на силу Украины и действенные международные гарантии безопасности.

Также Новини.LIVE писал о предложениях Терехова относительно государственной жилищной политики. Он призвал создать программу доступного жилья и действенный механизм компенсаций за разрушенные дома и квартиры.