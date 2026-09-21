Корупція та методи мобілізації підривають довіру до армії: Терехов

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Реформування територіальних центрів комплектування необхідне, однак поки відчутних змін у їхній роботі немає. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Свою заяву Терехов зробив в інтерв’ю РБК-Україна, передає портал Новини.LIVE.

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Терехов не побачив змін в роботі ТЦК

Терехов заявив, що на початку 2026 року Президент України Володимир Зеленський доручив Міноборони реформувати систему територіальних центрів комплектування. За оцінкою міського голови Харкова, помітних результатів цих змін поки немає.

"На початку року президент доручив міністру оборони реформувати ТЦК. На жаль, поки що відчутних зрушень немає, а реформування безумовно потрібне", — сказав Терехов.

Однією з проблем, які негативно впливають на ставлення суспільства до мобілізаційного процесу, він назвав випадки корупції серед працівників ТЦК.

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"Перше, що турбує суспільство: деяких службовців ТЦК викривають на хабарах — вони беруть кошти, щоб відпускати людей, а потім це потрапляє в інформаційний простір, і довіри вже немає. Якщо це поодинокі випадки — це одне, "погана вівця" трапляється всюди. Але якщо це стає системою — ставлення зовсім інше", — зазначив очільник АПМГ.

Ще одним питанням, яке потребує вирішення в межах реформи, Терехов назвав ставлення працівників ТЦК до людей. За його словами, резонансні випадки під час мобілізаційних заходів шкодять не лише самим центрам комплектування, а й довірі до Збройних сил.

"Ми бачили жахливі випадки, я коментував їх, люди виходили на вулиці через це. Це треба прибрати — це б'є по довірі до Збройних Сил", — наголосив Терехов.

Він додав, що обговорював цю проблему безпосередньо з військовими, які перебувають на найгарячіших ділянках фронту.

"Я спілкуюся зі справжніми військовими, які воюють на найгарячіших ділянках фронту, і вони кажуть, що така поведінка руйнує їхній імідж — вони самі зневажають такі методи", — підсумував очільник АПМГ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заклик Терехова відновити переговори щодо завершення війни. Він наголосив, що дипломатичні зусилля мають привести до реального припинення обстрілів і порятунку життів. Водночас майбутній мир, за його словами, має спиратися на силу України та дієві міжнародні гарантії безпеки.

Також Новини.LIVE писав про пропозиції Терехова щодо державної житлової політики. Він закликав створити програму доступного житла та дієвий механізм компенсацій за зруйновані будинки й квартири.