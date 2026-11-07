Участники церемонии открытия нового пространства для ветеранов. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харькове открыли первый центр ветеранского корпуса. Сюда военные после возвращения с фронта смогут обращаться за помощью в поиске работы, лечении и решении юридических вопросов. Также здесь планируют проводить спортивные мероприятия и помогать ветеранам знакомиться и поддерживать друг друга.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Символика воинских подразделений на стене центра. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Что предлагают ветеранам

По словам заместителя командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" Константина Немичева, в новом пространстве ветеранам будут помогать решать различные вопросы в одном месте. Это касается поиска работы, юридических консультаций, реабилитации и психологической помощи. Здесь также планируют организовывать спортивные мероприятия и кемпинги.

"Сегодня в Харькове открылось пространство для ветеранов. Это то здание, где ветеран может чувствовать себя как дома. Это единое окно для ветерана, куда он может обратиться, и ему помогут с любым вопросом", — рассказал Константин Немичев.

Константин Немичев рассказывает о помощи ветеранам. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В то же время организаторы хотят, чтобы ветераны не только приходили за помощью, но и сами участвовали в работе центра. Для этого команде сначала нужно рассказать о новом центре как можно большему количеству людей, возвращающихся с фронта.

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"Основная задача — рассказать всем ветеранам об этой идее, чтобы люди присоединялись, чтобы мы вместе двигались вперед и делали полезные вещи для тех ветеранов, которые возвращаются с фронта", — сказал Константин Немичев.

Каких изменений нуждаются ветераны

На открытие пришла и председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко. Она признала, что далеко не все вопросы, с которыми сталкиваются ветераны, можно решить на местах. Часть проблем, по её словам, придётся поднимать перед центральной властью.

"У нас очень много вызовов, в том числе таких, которые необходимо поднимать на уровне центральной власти, чтобы вопросы ветеранской политики не оставались на бумаге, а приносили реальные результаты и действия", — подчеркнула Татьяна Егорова-Луценко.

Татьяна Егорова-Луценко во время открытия пространства. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Во время открытия она также поздравила Константина Немичева с присвоением звания почетного гражданина Харьковской области. От имени областного совета представителям корпуса передали флаг Харьковщины.

Гости открытия подписывают флаг ветеранского корпуса. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Флаг с пожеланиями и подписями участников открытия. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Что говорят в ОВА

На открытии пространства заместитель председателя Харьковской ОВА Андрей Беседин говорил о трудностях, с которыми сталкиваются при поддержке ветеранов. Он отметил, что не все вопросы удается решать быстро, а результаты этой работы не всегда заметны.

"Для каждого из нас политика в отношении ветеранов — это не просто направление, а тот смысл, который мы вкладываем в повседневную работу. На самом деле эту работу не всегда видно, и не всегда она выполняется так быстро, как бы нам этого хотелось", — сказал Андрей Беседин.

Андрей Беседин говорит о поддержке ветеранов. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов предложил создать масштабную государственную жилищную программу для ветеранов. По его словам, военные после возвращения с фронта должны быстро получать необходимые документы, иметь возможность трудоустроиться и обеспечить себя жильем.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов встретился с боксёром Александром Гвоздиком. Они обсудили развитие молодёжного спорта и спортивную реабилитацию ветеранов. Мэр подчеркнул необходимость создавать условия для физического и психологического восстановления военных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Харьков с начала полномасштабной войны направил на поддержку военных 1,8 млрд грн. Об этом рассказал мэр Игорь Терехов, объясняя расходы городского бюджета. По его словам, поддержка Сил обороны остается одной из главных задач во время войны.