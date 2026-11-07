Учасники відкриття нового ветеранського простору. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Харкові відкрили перший простір ветеранського корпусу. Сюди військові після повернення з фронту зможуть звернутися по допомогу з роботою, лікуванням та юридичними питаннями. Також тут планують проводити спортивні заходи та допомагати ветеранам знайомитися й підтримувати одне одного.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Символіка військових підрозділів на стіні простору. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Що пропонують ветеранам

За словами заступника командира полку безпілотних систем "Кракен 1654" Костянтина Немічева, у новому просторі ветеранам допомагатимуть вирішувати різні питання в одному місці. Це стосується пошуку роботи, юридичних консультацій, реабілітації та психологічної допомоги. Тут також хочуть організовувати спортивні заходи й кемпінги.

"Сьогодні у Харкові відкрився ветеранський простір. Це та будівля, де ветеран може почуватися як удома. Це єдине вікно ветерана, куди він може звернутися, і йому допоможуть із будь-яким питанням", — розповів Костянтин Немічев.

Костянтин Немічев розповідає про допомогу ветеранам. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Водночас організатори хочуть, щоб ветерани не лише приходили по допомогу, а й самі долучалися до роботи корпусу. Для цього команді спочатку потрібно розповісти про новий простір якомога більшій кількості людей, які повертаються з фронту.

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"Основне завдання — розповісти всім ветеранам про цю ідею, щоб люди приєднувалися, щоб ми разом рухалися вперед і робили корисні речі для тих ветеранів, які повертаються з фронту", — сказав Костянтин Немічев.

Яких змін потребують ветерани

На відкриття прийшла й голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Вона визнала, що далеко не всі питання, з якими стикаються ветерани, можна вирішити на місцях. Частину проблем, за її словами, доведеться порушувати перед центральною владою.

"У нас дуже багато викликів, у тому числі таких, які необхідно порушувати на рівні центральної влади, щоб питання ветеранської політики були не на папері, а мали реальні результати й дії", — наголосила Тетяна Єгорова-Луценко.

Тетяна Єгорова-Луценко під час відкриття простору. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Під час відкриття вона також привітала Костянтина Немічева з присвоєнням звання почесного громадянина Харківської області. Від обласної ради представникам корпусу передали прапор Харківщини.

Гості відкриття підписують прапор ветеранського корпусу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Прапор із побажаннями та підписами учасників відкриття. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Що кажуть в ОВА

На відкритті простору заступник голови Харківської ОВА Андрій Беседін говорив про труднощі, з якими стикаються під час підтримки ветеранів. Він зазначив, що не всі питання вдається вирішувати швидко, а результати цієї роботи не завжди помітні.

"Для кожного з нас ветеранська політика — це не просто напрямок, а той сенс, який ми вкладаємо в щоденну роботу. Насправді цю роботу не завжди видно, і не завжди вона робиться так швидко, як би ми цього хотіли", — сказав Андрій Беседін.

Андрій Беседін говорить про підтримку ветеранів. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов запропонував створити масштабну державну житлову програму для ветеранів. За його словами, військові після повернення з фронту повинні швидко отримувати необхідні документи, мати можливість працевлаштуватися та забезпечити себе житлом.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з боксером Олександром Гвоздиком. Вони обговорили розвиток молодіжного спорту та спортивну реабілітацію ветеранів. Міський голова наголосив на необхідності створювати умови для фізичного й психологічного відновлення військових.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Харків від початку повномасштабної війни спрямував на підтримку військових 1,8 млрд грн. Про це розповів міський голова Ігор Терехов, пояснюючи витрати міського бюджету. За його словами, підтримка Сил оборони залишається одним із головних завдань під час війни.