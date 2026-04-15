От заморозков до жары: в Харькове завтра резко пригреет до +18°C

Весенняя погода.

Завтрашний день, 16 апреля, на Харьковщине пройдет без серьезных дождей. Небо периодически будет затягивать облаками, однако днем будет тепло. Несмотря на это, синоптики предупреждают, что ночью и рано утром еще кое-где могут ударить заморозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз от синоптиков Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Харькове 16 апреля

Синоптики предупреждают об утреннем легком тумане, поэтому водителям следует быть осторожными. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

Температурная карта Украины.

В ночное время столбики термометров покажут от +2°C до +7°C тепла, однако в отдельных районах на поверхности почвы зафиксируют заморозки в пределах 0...-3°C. Днем по области ожидается прогрев воздуха до +13...+18°C.

Температурные показатели в Харьковской области 16 апреля.

Непосредственно в Харькове ночью температура не упадет ниже +3...+5°C тепла, а днем в городе ожидается потепление до +15...+17°C.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Харьковская область оказалась под массивной атакой российских войск за сутки. В результате многочисленных обстрелов есть пятеро раненых.

Во вторник, 14 апреля, сообщали о прилете российского дрона по многоэтажке в Харькове. Это уже не первый случай, когда беспилотник целенаправленно бьет по жилой застройке города. Так в результате этой атаки пострадала 44-летняя женщина.