От заморозков до жары: в Харькове завтра резко пригреет до +18°C
Завтрашний день, 16 апреля, на Харьковщине пройдет без серьезных дождей. Небо периодически будет затягивать облаками, однако днем будет тепло. Несмотря на это, синоптики предупреждают, что ночью и рано утром еще кое-где могут ударить заморозки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз от синоптиков Укргидрометцентра.
Прогноз погоды в Харькове 16 апреля
Синоптики предупреждают об утреннем легком тумане, поэтому водителям следует быть осторожными. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.
В ночное время столбики термометров покажут от +2°C до +7°C тепла, однако в отдельных районах на поверхности почвы зафиксируют заморозки в пределах 0...-3°C. Днем по области ожидается прогрев воздуха до +13...+18°C.
Непосредственно в Харькове ночью температура не упадет ниже +3...+5°C тепла, а днем в городе ожидается потепление до +15...+17°C.
