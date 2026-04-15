Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Від заморозків до спеки: у Харкові завтра різко пригріє до +18°C

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 14:04
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Завтрашній день, 16 квітня, на Харківщині пройде без серйозних дощів. Небо періодично затягуватиме хмарами, проте вдень буде тепло. Попри це, синоптики попереджають, що вночі та рано вранці ще подекуди можуть вдарити заморозки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз від синоптиків Укргідрометцентру.

Прогноз погоди у Харкові 16 квітня

Синоптики попереджають про ранковий легкий туман, тому водіям слід бути обережними. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурна карта України. Фото: скриншот

У нічний час стовпчики термометрів покажуть від +2°C до +7°C тепла, проте в окремих районах на поверхні ґрунту зафіксують заморозки в межах 0...-3°C. Вдень по області очікується прогрів повітря до +13...+18°C.

Температурні показники в Харківській області 16 квітня. Фото: скриншот

Безпосередньо у Харкові вночі температура не впаде нижче +3...+5°C тепла, а вдень в місті очікується потепління до +15...+17°C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації