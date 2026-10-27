Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харьковской области обновили графики отключений электроэнергии на вторник, 27 октября. Электроэнергию в течение дня будут отключать в разное время в зависимости от очереди потребителей. Ограничения связаны с повреждениями энергетического оборудования в результате российских обстрелов. Жителей области предупреждают, что расписание может меняться в течение суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Графики отключений в Харьковской области

В Харьковской области 27 октября действуют обновленные графики почасовых отключений электроэнергии. В зависимости от очереди света может не быть несколько часов подряд, а для некоторых потребителей предусмотрено два периода отключений в течение суток.

По информации Харьковоблэнерго, электроэнергию будут отключать в следующие часы:

Очередь 1.1: 10:00–12:00, 15:30–22:30.

Очередь 1.2: 08:30–12:00, 19:00–22:30.

Очередь 2.1: 08:30–12:00, 19:00–22:30.

Очередь 2.2: 08:30–12:00, 19:00–21:00.

Очередь 3.1: 12:00–15:30, 22:30–24:00.

Смена 3.2: 12:00–15:30, 22:30–24:00.

Очередь 4.1: 12:00–15:30, 22:30–24:00.

Очередь 4.2: 12:00–15:30, 19:00–21:00.

Очередь 5.1: 06:00–08:30, 15:00–19:00.

Смена 5.2: 15:30–19:00.

Очередь 6.1: 06:00–08:30, 15:30–19:00.

Очередь 6.2: 06:00–08:30, 15:30–19:00.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Поэтому часы отключений могут корректироваться. Проверять свою очередь и актуальное расписание рекомендуется на официальных ресурсах Харьковоблэнерго.

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Почему отключают свет

Ограничения электроснабжения связаны с последствиями предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру. Часть оборудования повреждена, поэтому во избежание перегрузок приходится временно сокращать потребление электроэнергии.

По информации "Укрэнерго", 27 октября до конца суток во всех регионах Украины будут действовать ограничения мощности для промышленности. В некоторых областях также будут применяться почасовые отключения для потребителей объемом до 2,5 очереди.

Кроме того, из-за новых российских обстрелов по состоянию на утро зафиксированы отключения электроэнергии в Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Запорожской и Сумской областях. Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже приступили к ремонтным работам.

Потребление электроэнергии

В Украине также зафиксировали снижение потребления электроэнергии. Во вторник, 27 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 1,36% меньше, чем в понедельник в это же время. Причиной стали вынужденные ограничения из-за повреждений энергосистемы. В то же время вечером 26 октября максимальное потребление оставалось на уровне предыдущего рабочего дня — пятницы, 23 октября.

Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией во время действия ограничений и следить за сообщениями местных облэнерго.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам, из-за чего регион уже фактически живет в условиях, которые обычно ассоциируются с зимним периодом. Российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, дома, есть раненые. В то же время украинские военные удерживают линию фронта и не дают врагу продвинуться вглубь области.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.