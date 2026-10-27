Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Харківщині оновили графіки відключення електроенергії на вівторок, 27 жовтня. Світло протягом дня вимикатимуть у різні години залежно від черги споживачів. Обмеження пов’язані з пошкодженнями енергетичного обладнання після російських обстрілів. Жителів області попереджають, що розклад може змінюватися протягом доби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Графіки відключень на Харківщині

У Харківській області 27 жовтня діють оновлені графіки погодинних відключень електроенергії. Залежно від черги світла може не бути кілька годин поспіль, а для деяких споживачів передбачено два періоди відключень протягом доби.

За інформацією "Харківобленерго", електроенергію вимикатимуть у такі години:

Черга 1.1: 10:00–12:00, 15:30–22:30.

Черга 1.2: 08:30–12:00, 19:00–22:30.

Черга 2.1: 08:30–12:00, 19:00–22:30.

Черга 2.2: 08:30–12:00, 19:00–21:00.

Черга 3.1: 12:00–15:30, 22:30–24:00.

Черга 3.2: 12:00–15:30, 22:30–24:00.

Черга 4.1: 12:00–15:30, 22:30–24:00.

Черга 4.2: 12:00–15:30, 19:00–21:00.

Черга 5.1: 06:00–08:30, 15:00–19:00.

Черга 5.2: 15:30–19:00.

Черга 6.1: 06:00–08:30, 15:30–19:00.

Черга 6.2: 06:00–08:30, 15:30–19:00.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Тому години відключень можуть коригувати. Перевіряти свою чергу та актуальний розклад радять на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

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Чому вимикають світло

Обмеження електропостачання пов'язані з наслідками попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Частина обладнання пошкоджена, тому для уникнення перевантажень доводиться тимчасово зменшувати споживання електроенергії.

За інформацією "Укренерго", 27 жовтня до кінця доби в усіх регіонах України діятимуть обмеження потужності для промисловості. У частині областей також застосовуватимуть погодинні відключення для споживачів обсягом до 2,5 черги.

Крім того, через нові російські обстріли станом на ранок зафіксували знеструмлення у Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Запорізькій та Сумській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

Споживання електроенергії

В Україні також зафіксували зниження споживання електроенергії. У вівторок, 27 жовтня, станом на 09:30 воно було на 1,36% меншим, ніж у понеділок у цей самий час. Причиною стали вимушені обмеження через пошкодження енергосистеми. Водночас увечері 26 жовтня максимальне споживання залишалося на рівні попереднього робочого дня — п'ятниці, 23 жовтня.

Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією під час дії обмежень та стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Як повідомляли Новини.LIVE, харківщина щодня перебуває під російськими ударами, через що регіон уже фактично живе в умовах, які зазвичай пов’язують із зимовим періодом. Російські війська атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру, будинки, є поранені. Водночас українські військові утримують лінію фронту та не дають ворогу просунутися вглиб області.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.