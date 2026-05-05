Отключение газа в Харькове: ремонтные работы в двух районах

Завтра, 6 мая в Харькове часть жителей временно останется без газа. Ограничения будут действовать в двух районах города из-за ремонта сетей. Газ отключат в нескольких домах по конкретным адресам. Подачу возобновят после завершения работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу городского филиала "Газсети".

Где не будет газа

Газоснабжение приостановят в Шевченковском и Киевском районах. Речь идет о таких адресах:

ул. Мирная, 19

ул. Сумская, 130-Г

ул. Динамовская, 15-А

ул. Залесская, 26

ул. Клочковская, 115

ул. Лопанская, 31

ул. Профессора Отамановского, 26

ул. Евгения Енина, 33

ул. Европейская, 83-Б, 85

Когда возобновят подачу

Газ вернут после завершения ремонтных работ. Также специалисты должны проверить внутренние сети в квартирах. Для этого нужен доступ ко всем помещениям.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и быть внимательными.

Повреждение сетей

В Харьковской области из-за обстрелов 5 мая повреждены газопроводы в многоэтажках и частных домах. Временно без газа остались более 50 семей. Аварийные бригады уже локализовали повреждения в пораженных зданиях. Сейчас продолжаются работы, чтобы стабилизировать систему и как можно быстрее восстановить газоснабжение в домах жителей.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 мая, в части Новобаварского района Харькова отключали электроэнергию. Света не было из-за проведения неотложных ремонтных работ в сетях.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.