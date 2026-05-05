Отключение газа в Харькове: ремонтные работы в двух районах
Завтра, 6 мая в Харькове часть жителей временно останется без газа. Ограничения будут действовать в двух районах города из-за ремонта сетей. Газ отключат в нескольких домах по конкретным адресам. Подачу возобновят после завершения работ.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу городского филиала "Газсети".
Где не будет газа
Газоснабжение приостановят в Шевченковском и Киевском районах. Речь идет о таких адресах:
- ул. Мирная, 19
- ул. Сумская, 130-Г
- ул. Динамовская, 15-А
- ул. Залесская, 26
- ул. Клочковская, 115
- ул. Лопанская, 31
- ул. Профессора Отамановского, 26
- ул. Евгения Енина, 33
- ул. Европейская, 83-Б, 85
Когда возобновят подачу
Газ вернут после завершения ремонтных работ. Также специалисты должны проверить внутренние сети в квартирах. Для этого нужен доступ ко всем помещениям.
Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и быть внимательными.
Повреждение сетей
В Харьковской области из-за обстрелов 5 мая повреждены газопроводы в многоэтажках и частных домах. Временно без газа остались более 50 семей. Аварийные бригады уже локализовали повреждения в пораженных зданиях. Сейчас продолжаются работы, чтобы стабилизировать систему и как можно быстрее восстановить газоснабжение в домах жителей.
Как сообщали Новини.LIVE, 3 мая, в части Новобаварского района Харькова отключали электроэнергию. Света не было из-за проведения неотложных ремонтных работ в сетях.
Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.