Відключення газу у Харкові: ремонтні роботи у двох районах

Відключення газу у Харкові: ремонтні роботи у двох районах

Дата публікації: 5 травня 2026 12:21
Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: Газмережі

Завтра, 6 травня у Харкові частина мешканців тимчасово залишиться без газу. Обмеження діятимуть у двох районах міста через ремонт мереж. Газ вимкнуть у кількох будинках за конкретними адресами. Подачу відновлять після завершення робіт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу міської філії "Газмережі".

Де не буде газу

Газопостачання призупинять у Шевченківському та Київському районах. Йдеться про такі адреси:

  • вул. Мирна, 19
  • вул. Сумська, 130-Г
  • вул. Динамівська, 15-А 
  • вул. Заліська, 26
  • вул. Клочківська, 115 
  • вул. Лопанська, 31 
  • вул. Професора Отамановського, 26 
  • вул. Євгенія Єніна, 33
  • вул. Європейська, 83-Б, 85

Коли відновлять подачу

Газ повернуть після завершення ремонтних робіт. Також фахівці мають перевірити внутрішні мережі у квартирах. Для цього потрібен доступ до всіх помешкань.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та бути уважними.

Пошкодження мереж

У Харківській області через обстріли 5 травня пошкоджено газопроводи у багатоповерхівках і приватних будинках. Тимчасово без газу залишилися понад 50 родин. Аварійні бригади вже локалізували пошкодження в уражених будівлях. Наразі тривають роботи, щоб стабілізувати систему та якнайшвидше відновити газопостачання в оселях мешканців.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 травня, у частині Новобаварського району Харкова відключали електроенергію. Світла не було через проведення невідкладних ремонтних робіт у мережах.

Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
