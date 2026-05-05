Відключення газу у Харкові: ремонтні роботи у двох районах

Завтра, 6 травня у Харкові частина мешканців тимчасово залишиться без газу. Обмеження діятимуть у двох районах міста через ремонт мереж. Газ вимкнуть у кількох будинках за конкретними адресами. Подачу відновлять після завершення робіт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу міської філії "Газмережі".

Де не буде газу

Газопостачання призупинять у Шевченківському та Київському районах. Йдеться про такі адреси:

вул. Мирна, 19

вул. Сумська, 130-Г

вул. Динамівська, 15-А

вул. Заліська, 26

вул. Клочківська, 115

вул. Лопанська, 31

вул. Професора Отамановського, 26

вул. Євгенія Єніна, 33

вул. Європейська, 83-Б, 85

Коли відновлять подачу

Газ повернуть після завершення ремонтних робіт. Також фахівці мають перевірити внутрішні мережі у квартирах. Для цього потрібен доступ до всіх помешкань.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та бути уважними.

Пошкодження мереж

У Харківській області через обстріли 5 травня пошкоджено газопроводи у багатоповерхівках і приватних будинках. Тимчасово без газу залишилися понад 50 родин. Аварійні бригади вже локалізували пошкодження в уражених будівлях. Наразі тривають роботи, щоб стабілізувати систему та якнайшвидше відновити газопостачання в оселях мешканців.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 травня, у частині Новобаварського району Харкова відключали електроенергію. Світла не було через проведення невідкладних ремонтних робіт у мережах.

Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.