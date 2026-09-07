Газоснабжение Харьковской области: адреса отключений 8–11 сентября

Отключение газоснабжения: что нужно знать харьковчанам
В Харькове и области будут проводиться плановые работы на газовых сетях. В связи с этим газоснабжение будет временно приостановлено в нескольких домах Холодногорского района Харькова и в населенных пунктах двух общин. Отключения состоятся 8 и 10 сентября. Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ специалистам.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газосети".
Адреса в Харькове
В Холодногорском районе Харькова газоснабжение временно приостановят 8 сентября по следующим адресам:
- ул. Гумилевского, 6/2;
- ул. Гмыри, 15, 19, 23;
- 2-й Вербный переулок, 1, 15.
10 сентября без газа останутся жители домов на ул. Сириковской, 36-А, 46, 50 и 54. После завершения работ газоснабжение возобновится. Для этого сотрудникам "Газмереж" необходимо будет попасть во все квартиры, чтобы проверить внутридомовую систему.
Отключения в области
Плановые работы также проведут в Змиевской и Балаклейской общинах. В селе Роздольное Змиевской общины подачу газа приостановят с 08:00 10 сентября. Возобновить ее планируют с 13:00 того же дня. В селах Новая Гусаровка, Чепиль и Волобуевка Балаклейской общины газа не будет с 08:00 10 сентября. Возобновление подачи запланировано на 17:00 11 сентября.
Жителей просят до начала работ самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Во время возобновления газоснабжения необходимо впустить сотрудников "Газмереж" в свои дома.
В компании также напомнили, что её сотрудники имеют документы, подтверждающие их личность и принадлежность к Харьковскому филиалу.
Тариф на газ
Отметим, что в сентябре для бытовых потребителей Харькова, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Кроме того, отдельно оплачивается тариф за распределение газа.
Как сообщали Новини.LIVE, в августе российские войска 80 раз атаковали Харьков. Под ударами оказались все районы города, погибли четыре человека, ещё 94 пострадали, среди них пятеро детей. Враг применял "Молнии", реактивные "Шахеды", FPV-дроны, "Бандероли" и РСЗО. Воздушная тревога звучала 286 раз.
Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.