Газоснабжение Харьковской области: адреса отключений 8–11 сентября

Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал "Газмережи"

В Харькове и области будут проводиться плановые работы на газовых сетях. В связи с этим газоснабжение будет временно приостановлено в нескольких домах Холодногорского района Харькова и в населенных пунктах двух общин. Отключения состоятся 8 и 10 сентября. Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ специалистам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газосети".

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Адреса в Харькове

В Холодногорском районе Харькова газоснабжение временно приостановят 8 сентября по следующим адресам:

ул. Гумилевского, 6/2;

ул. Гмыри, 15, 19, 23;

2-й Вербный переулок, 1, 15.

10 сентября без газа останутся жители домов на ул. Сириковской, 36-А, 46, 50 и 54. После завершения работ газоснабжение возобновится. Для этого сотрудникам "Газмереж" необходимо будет попасть во все квартиры, чтобы проверить внутридомовую систему.

Отключения в области

Плановые работы также проведут в Змиевской и Балаклейской общинах. В селе Роздольное Змиевской общины подачу газа приостановят с 08:00 10 сентября. Возобновить ее планируют с 13:00 того же дня. В селах Новая Гусаровка, Чепиль и Волобуевка Балаклейской общины газа не будет с 08:00 10 сентября. Возобновление подачи запланировано на 17:00 11 сентября.

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Жителей просят до начала работ самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Во время возобновления газоснабжения необходимо впустить сотрудников "Газмереж" в свои дома.

В компании также напомнили, что её сотрудники имеют документы, подтверждающие их личность и принадлежность к Харьковскому филиалу.

Тариф на газ

Отметим, что в сентябре для бытовых потребителей Харькова, пользующихся тарифом "Фиксированный" от "Нафтогаза", газ стоит 7,96 грн за кубометр с НДС. Такая цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Кроме того, отдельно оплачивается тариф за распределение газа.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе российские войска 80 раз атаковали Харьков. Под ударами оказались все районы города, погибли четыре человека, ещё 94 пострадали, среди них пятеро детей. Враг применял "Молнии", реактивные "Шахеды", FPV-дроны, "Бандероли" и РСЗО. Воздушная тревога звучала 286 раз.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.