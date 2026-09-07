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Головна Харків Відключення газопостачання: що потрібно знати харків'янам

Відключення газопостачання: що потрібно знати харків'янам

Ua ru
7 вересня 2026 11:53
Газопостачання Харківщини: адреси відключень 8–11 вересня
Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківська міска філія "Газмережі"

У Харкові та області проведуть планові роботи на газових мережах. Через це газопостачання тимчасово припинять у кількох будинках Холодногірського району Харкова та в населених пунктах двох громад. Відключення відбудуться 8 і 10 вересня. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та надати доступ фахівцям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

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Адреси у Харкові

У Холодногірському районі Харкова газопостачання тимчасово припинять 8 вересня за такими адресами: 

  • вул. Гумілевського, 6/2; 
  • вул. Гмирі, 15, 19, 23; 
  • пров. Вербний 2-й, 1, 15.

10 вересня без газу залишаться мешканці будинків на вул. Сіриківській, 36-А, 46, 50 та 54. Після завершення робіт газопостачання відновлять. Для цього працівникам "Газмереж" потрібно буде потрапити до всіх помешкань, щоб перевірити внутрішньобудинкову систему.

Відключення в області

Планові роботи також проведуть у Зміївській та Балаклійській громадах. У селі Роздольне Зміївської громади розподіл газу припинять із 08:00 10 вересня. Відновити його планують із 13:00 того ж дня. У селах Нова Гусарівка, Чепіль та Волобуївка Балаклійської громади газу не буде з 08:00 10 вересня. Відновлення розподілу заплановане з 17:00 11 вересня.

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Мешканців просять до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Під час відновлення газопостачання необхідно допустити працівників "Газмереж" до своїх осель.

У компанії також нагадали, що її працівники мають документи, які підтверджують їхню особу та належність до Харківської філії.

Тариф на газ

Зазначимо, у вересні, для побутових споживачів Харкова, які користуються тарифом "Фіксований" від "Нафтогазу", газ коштує 7,96 грн за кубометр з ПДВ. Така ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Крім того, окремо сплачується тариф за розподіл газу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні російські війська 80 разів атакували Харків. Під ударами опинилися всі райони міста, загинули четверо людей, ще 94 постраждали, серед них п’ятеро дітей. Ворог застосовував "Молнії", реактивні "Шахеди", FPV-дрони, "Бандеролі" та РСЗВ. Повітряна тривога лунала 286 разів.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.

Харків Харківська область газопостачання газ відключення
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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