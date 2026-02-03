Харьковщина без света — в области ввели жесткие графики

Ремонт линии электропередач. Фото: Харьковоблэнерго

Во вторник, 3 февраля, жители Харькова и области столкнутся с длительными отключениями электроэнергии в течение всех суток. Из-за последствий вражеских обстрелов энергосистема страны находится в критическом состоянии.

О введении почасовых ограничений сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в своем Telegram-канале.

Кто и когда останется без электричества — расписание по очередям

НЭК "Укрэнерго" поручила ограничить потребление из-за дефицита мощности. Энергетики работают круглосуточно, но ситуация остается сложной. Для крупного бизнеса и промышленности также ввели специальные графики ограничения мощности. Они будут действовать с полуночи до полуночи.

Света не будет часами. Каждая очередь имеет свое расписание с учетом времени на переключение сетей.

Энергетики распределили время так:

Группы 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2: свет будут выключать с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Группы 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2: отсутствия питания следует ожидать с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 24:00.

Группы 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2: ограничения будут действовать с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Адреса можно уточнить онлайн. Оператор системы распределения призывает граждан заранее планировать свой день. Выключайте мощные приборы во время отсутствия напряжения.

Напомним, что сегодня будут действовать графики отключений и на Львовщине. Энергетики ввели почасовые ограничения для всех очередей потребителей.

Кроме того, в Укрэнерго обнародовали графики отключений в Одессе на вторник, 3 февраля.