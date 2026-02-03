Харківщина без світла — в області ввели жорсткі графіки

Ремонт лінії електропередач. Фото: Харківобленерго

У вівторок, 3 лютого, жителі Харкова та області зіткнуться з тривалими вимкненнями електроенергії протягом всієї доби. Через наслідки ворожих обстрілів енергосистема країни перебуває у критичному стані.

Про запровадження погодинних обмежень повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго" у своєму Telegram-каналі.

Хто та коли залишиться без електрики — розклад по чергах

НЕК "Укренерго" доручила обмежити споживання через дефіцит потужності. Енергетики працюють цілодобово, але ситуація залишається складною. Для великого бізнесу та промисловості також ввели спеціальні графіки обмеження потужності. Вони діятимуть з опівночі до опівночі.

Світла не буде годинами. Кожна черга має свій розклад з урахуванням часу на перемикання мереж.

Енергетики розподілили час так:

Групи 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2: світло вимикатимуть з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30.

Групи 3.1, 3.2, 4.1 та 4.2: відсутності живлення слід очікувати з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 24:00.

Групи 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2: обмеження діятимуть з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Адреси можна уточнити онлайн. Оператор системи розподілу закликає громадян заздалегідь планувати свій день. Вимикайте потужні прилади під час відсутності напруги.

Нагадаємо, що сьогодні діятимуть графіки відключень і на Львівщині. Енергетики запровадили погодинні обмеження для всіх черг споживачів.

Крім того, в Укренерго оприлюднили графіки відключень в Одесі на вівторок, 3 лютого.