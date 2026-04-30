Отключение света в Харькове: проведение ремонтных работ

Специалист рементирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В части Новобаварского района Харькова запланировано временное отключение электроэнергии 3 мая. Света не будет из-за проведения неотложных ремонтных работ в сетях. Без электроснабжения останутся десятки улиц района.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Отключение света

Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ в электросетях. Энергетики отмечают, что работы являются плановыми и нужны для стабильной работы системы. Ограничения будут действовать в воскресенье, 3 мая, с 08:30 до 16:00 на большом количестве улиц Новобаварского района.

Адреса отключений

ул. Академика Грищенко

ул. Бакинская

переулок Бориспольский

ул. Бугрименко

в-вз Верхний

переулок Верхний

ул. Врубеля

ул. Грузинская

ул. Гуковская

переулок Гуковский

ул. Дачная

переулок Дачный

ул. Джутовая

переулок Джутовый

пр. Дзюбы

переулок Днестровский

в-в-д Энди Уорхола

в-зд Железнодорожный

ул. Звенигородская

в-зд Звенигородский

в-зд Катаева

ул. Катаева

переулок Керченский

ул. Колонная

переулок Колонный (1-й)

переулок Колонный (2-й)

переулок Колонный (3-й)

переулок Колонный (4-й)

ул. Конопляная

в-зд Конопляный

пр-зд Конопляный

переулок Конопляный

ул. Константина Калинина

ул. Лекторская

в-зд Лиднянский

ул. Лесозащитная

переулок Лесозащитный

ул. Лицейская

в-зд Магистральный

ул. Маковского

переулок Маргариновый

ул. Мариупольская

ул. Михайловская

ул. Набойченко

ул. Нарбута

пр. Ново-Баварский

ул. Новобакинская

переулок Новоконопляный

ул. Новопригородная

пр-д Новопригородный (3-й)

пр-зд Новопригородный (4-й)

пр-зд Новопригородный (5-й)

ул. Елены Якубы

переулок Пархомовский

переулок Утренний

ул. Репина

ул. Славная

ул. Подсолнечная

в-в-езд Подсолнечный

переулок Подсолнечный

переулок Теплый

пр-зд Майский

ул. Урожайная

ул. Ушинского

переулок Ушинского

ул. Харитоненко

ул. Красная Аллея

переулок Шавлиевый

ул. Шепетовская

переулок Шепетовский

ул. Яснополянская

Электроснабжение планируют восстановить сразу после завершения работ. Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

