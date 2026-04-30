Отключение света в Харькове: проведение ремонтных работ
В части Новобаварского района Харькова запланировано временное отключение электроэнергии 3 мая. Света не будет из-за проведения неотложных ремонтных работ в сетях. Без электроснабжения останутся десятки улиц района.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Отключение света
Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ в электросетях. Энергетики отмечают, что работы являются плановыми и нужны для стабильной работы системы. Ограничения будут действовать в воскресенье, 3 мая, с 08:30 до 16:00 на большом количестве улиц Новобаварского района.
Адреса отключений
- ул. Академика Грищенко
- ул. Бакинская
- переулок Бориспольский
- ул. Бугрименко
- в-вз Верхний
- переулок Верхний
- ул. Врубеля
- ул. Грузинская
- ул. Гуковская
- переулок Гуковский
- ул. Дачная
- переулок Дачный
- ул. Джутовая
- переулок Джутовый
- пр. Дзюбы
- переулок Днестровский
- в-в-д Энди Уорхола
- в-зд Железнодорожный
- ул. Звенигородская
- в-зд Звенигородский
- в-зд Катаева
- ул. Катаева
- переулок Керченский
- ул. Колонная
- переулок Колонный (1-й)
- переулок Колонный (2-й)
- переулок Колонный (3-й)
- переулок Колонный (4-й)
- ул. Конопляная
- в-зд Конопляный
- пр-зд Конопляный
- переулок Конопляный
- ул. Константина Калинина
- ул. Лекторская
- в-зд Лиднянский
- ул. Лесозащитная
- переулок Лесозащитный
- ул. Лицейская
- в-зд Магистральный
- ул. Маковского
- переулок Маргариновый
- ул. Мариупольская
- ул. Михайловская
- ул. Набойченко
- ул. Нарбута
- пр. Ново-Баварский
- ул. Новобакинская
- переулок Новоконопляный
- ул. Новопригородная
- пр-д Новопригородный (3-й)
- пр-зд Новопригородный (4-й)
- пр-зд Новопригородный (5-й)
- ул. Елены Якубы
- переулок Пархомовский
- переулок Утренний
- ул. Репина
- ул. Славная
- ул. Подсолнечная
- в-в-езд Подсолнечный
- переулок Подсолнечный
- переулок Теплый
- пр-зд Майский
- ул. Урожайная
- ул. Ушинского
- переулок Ушинского
- ул. Харитоненко
- ул. Красная Аллея
- переулок Шавлиевый
- ул. Шепетовская
- переулок Шепетовский
- ул. Яснополянская
Электроснабжение планируют восстановить сразу после завершения работ. Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам.
