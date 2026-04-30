Вимкнення світла у Харкові: проведення ремонтних робіт

Фахівець рементує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У частині Новобаварського району Харкова заплановане тимчасове відключення електроенергії 3 травня. Світла не буде через проведення невідкладних ремонтних робіт у мережах. Без електропостачання залишаться десятки вулиць району.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Відключення світла

Відключення пов’язані з необхідністю проведення ремонтних робіт в електромережах. Енергетики зазначають, що роботи є плановими та потрібні для стабільної роботи системи. Обмеження діятимуть у неділю, 3 травня, з 08:30 до 16:00 на великій кількості вулиць Новобаварського району.

Адреси відключень

вул. Академіка Грищенка

вул. Бакинська

пров. Бориспільський

вул. Бугрименка

в-зд Верхній

пров. Верхній

вул. Врубеля

вул. Грузинська

вул. Гуківська

пров. Гуківський

вул. Дачна

пров. Дачний

вул. Джутова

пров. Джутовий

пр. Дзюби

пров. Дністровський

в-зд Енді Ворхола

в-зд Залізничний

вул. Звенигородська

в-зд Звенигородський

в-зд Катаєва

вул. Катаєва

пров. Керченський

вул. Колонна

пров. Колонний (1-й)

пров. Колонний (2-й)

пров. Колонний (3-й)

пров. Колонний (4-й)

вул. Конопляна

в-зд Конопляний

пр-зд Конопляний

пров. Конопляний

вул. Костянтина Калініна

вул. Лекторська

в-зд Ліднянський

вул. Лісозахисна

пров. Лісозахисний

вул. Ліцейська

в-зд Магістральний

вул. Маковського

пров. Маргариновий

вул. Маріупольська

вул. Михайлівська

вул. Набойченка

вул. Нарбута

пр. Ново-Баварський

вул. Новобакинська

пров. Новоконопляний

вул. Новопригородна

пр-зд Новопригородний (3-й)

пр-зд Новопригородний (4-й)

пр-зд Новопригородний (5-й)

вул. Олени Якуби

пров. Пархомівський

пров. Ранковий

вул. Рєпіна

вул. Славетна

вул. Соняшникова

в-зд Соняшниковий

пров. Соняшниковий

пров. Теплий

пр-зд Травневий

вул. Урожайна

вул. Ушинського

пров. Ушинського

вул. Харитоненків

вул. Червона Алея

пров. Шавлієвий

вул. Шепетівська

пров. Шепетівський

вул. Яснополянська

Електропостачання планують відновити одразу після завершення робіт. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Новини.LIVE, попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Читайте також:

Також Новини.LIVE писали, що вчора вартість бензину марки А-95 преміум та А-92 залишилася на рівні минулих показників. Водночас бензин А-95 та дизельне пальне продемонстрували незначне підвищення ціни. Натомість автомобільний газ став єдиним видом пального, який сьогодні здешевшав, що дещо полегшило витрати для водіїв.