Вимкнення світла у Харкові: проведення ремонтних робіт
У частині Новобаварського району Харкова заплановане тимчасове відключення електроенергії 3 травня. Світла не буде через проведення невідкладних ремонтних робіт у мережах. Без електропостачання залишаться десятки вулиць району.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.
Відключення світла
Відключення пов’язані з необхідністю проведення ремонтних робіт в електромережах. Енергетики зазначають, що роботи є плановими та потрібні для стабільної роботи системи. Обмеження діятимуть у неділю, 3 травня, з 08:30 до 16:00 на великій кількості вулиць Новобаварського району.
Адреси відключень
- вул. Академіка Грищенка
- вул. Бакинська
- пров. Бориспільський
- вул. Бугрименка
- в-зд Верхній
- пров. Верхній
- вул. Врубеля
- вул. Грузинська
- вул. Гуківська
- пров. Гуківський
- вул. Дачна
- пров. Дачний
- вул. Джутова
- пров. Джутовий
- пр. Дзюби
- пров. Дністровський
- в-зд Енді Ворхола
- в-зд Залізничний
- вул. Звенигородська
- в-зд Звенигородський
- в-зд Катаєва
- вул. Катаєва
- пров. Керченський
- вул. Колонна
- пров. Колонний (1-й)
- пров. Колонний (2-й)
- пров. Колонний (3-й)
- пров. Колонний (4-й)
- вул. Конопляна
- в-зд Конопляний
- пр-зд Конопляний
- пров. Конопляний
- вул. Костянтина Калініна
- вул. Лекторська
- в-зд Ліднянський
- вул. Лісозахисна
- пров. Лісозахисний
- вул. Ліцейська
- в-зд Магістральний
- вул. Маковського
- пров. Маргариновий
- вул. Маріупольська
- вул. Михайлівська
- вул. Набойченка
- вул. Нарбута
- пр. Ново-Баварський
- вул. Новобакинська
- пров. Новоконопляний
- вул. Новопригородна
- пр-зд Новопригородний (3-й)
- пр-зд Новопригородний (4-й)
- пр-зд Новопригородний (5-й)
- вул. Олени Якуби
- пров. Пархомівський
- пров. Ранковий
- вул. Рєпіна
- вул. Славетна
- вул. Соняшникова
- в-зд Соняшниковий
- пров. Соняшниковий
- пров. Теплий
- пр-зд Травневий
- вул. Урожайна
- вул. Ушинського
- пров. Ушинського
- вул. Харитоненків
- вул. Червона Алея
- пров. Шавлієвий
- вул. Шепетівська
- пров. Шепетівський
- вул. Яснополянська
Електропостачання планують відновити одразу після завершення робіт. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.
