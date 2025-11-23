Видео
Україна
Львов

Видео

Отключение в три очереди — какие графики на 23 ноября в Харькове

Отключение в три очереди — какие графики на 23 ноября в Харькове

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 00:24
обновлено: 00:27
В Харькове в несколько очередей 23 ноября будут выключать свет — по каким графикам
Восстановление электроснабжения силами Укрэнерго. Иллюстративное фото: УНИАН

В воскресенье, 23 ноября, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их введут в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Отключение света в Харьковской области 23 ноября

Отключение в три очереди — какие графики на 23 ноября в Харькове - фото 1
График отключения света в Харькове. Фото: Скриншот

"С 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Будут применяться одновременно от 2,5 до 3,5 очередей отключений", - говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подочереди и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 21:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 11:00 до 17:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 11:00 до 17:30;
  • 5.2 очереди - света не будет с 03:30 до 07:00, с 11:00 до 14:00 и с 17:30 до 20:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00, с 13:00 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00, с 13:00 до 14:00 и с 17:30 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Также стало известно, что в Киеве и Киевской области 23 ноября тоже будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 23 ноября света не будет в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Харьков энергетика свет блэкаут графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
