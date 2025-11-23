В Харькове в несколько очередей 23 ноября будут выключать свет — по каким графикам

Восстановление электроснабжения силами Укрэнерго. Иллюстративное фото: УНИАН

В воскресенье, 23 ноября, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их введут в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Реклама

Читайте также:

Отключение света в Харьковской области 23 ноября

График отключения света в Харькове. Фото: Скриншот

"С 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Будут применяться одновременно от 2,5 до 3,5 очередей отключений", - говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подочереди и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00;

1.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00, с 13:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00;

2.1 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 21:00;

2.2 очередь - света не будет с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 21:00;

3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 08:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 11:00 до 17:30 и с 20:00 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00 и с 11:00 до 17:30;

5.2 очереди - света не будет с 03:30 до 07:00, с 11:00 до 14:00 и с 17:30 до 20:00;

6.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00, с 13:00 до 14:00 и с 17:30 до 24:00;

6.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:00, с 13:00 до 14:00 и с 17:30 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Также стало известно, что в Киеве и Киевской области 23 ноября тоже будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 23 ноября света не будет в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.