У Харкові в декілька черг 23 листопада вимикатимуть світло — за якими графіками

Відновлення електропостачання силами Укренерго. Ілюстративне фото: УНІАН

У неділю, 23 листопада, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Відключення світла в Харківській області 23 листопада

Графік відключення світла у Харкові. Фото: Скриншот

"З 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 3,5 черг відключень", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00;

1.2 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00;

2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 14:00 до 21:00;

2.2 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 14:00 до 21:00;

3.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 13:00 та з 21:00 до 24:00;

3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 13:00 та з 21:00 до 24:00;

4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 13:00 та з 21:00 до 24:00;

4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 11:00 до 17:30 та з 20:00 до 24:00;

5.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 11:00 до 17:30;

5.2 черги — світла не буде з 03:30 до 07:00, з 11:00 до 14:00 та з 17:30 до 20:00;

6.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00, з 13:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;

6.2 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00, з 13:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Також стало відомо, що у Києві та Київській області 23 листопада теж діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла не буде кілька разів на добу.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що 23 листопада світла не буде у більшості областях України. Їх запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.