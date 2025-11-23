Відео
Відключення в три черги — які графіки на 23 листопада у Харкові

Дата публікації: 23 листопада 2025 00:24
Оновлено: 00:27
У Харкові в декілька черг 23 листопада вимикатимуть світло — за якими графіками
Відновлення електропостачання силами Укренерго. Ілюстративне фото: УНІАН

У неділю, 23 листопада, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 23 листопада

Відключення в три черги — які графіки на 23 листопада у Харкові - фото 1
Графік відключення світла у Харкові. Фото: Скриншот

"З 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 3,5 черг відключень", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 14:00, з 17:30 до 21:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 13:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 13:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 13:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:30, з 11:00 до 17:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00 та з 11:00 до 17:30;
  • 5.2 черги — світла не буде з 03:30 до 07:00, з 11:00 до 14:00 та з 17:30 до 20:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00, з 13:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 03:30 до 07:00, з 13:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Також стало відомо, що у Києві та Київській області 23 листопада теж діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла не буде кілька разів на добу.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що 23 листопада світла не буде у більшості областях України. Їх запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.

Харків енергетика світло блекаут графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
