В Харькове задействовали графики отключения света на 5 января — информация от Харьковоблэнерго

Отключения трижды в день — когда сегодня Харьков будет без света
В Украине сегодня энергетики снова продлят действие веерных графиков отключения света. Это касается и Харькова, сообщили в Укрэнерго.
Графики обнародованы в соответствующем Телеграмм-канале Харьковоблэнерго.
Отключение света по Харькову 5 января
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;
- 1.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;
- 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00;
- 2.2 08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;
- 3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30;
- 3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00;
- 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30;
- 4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30;
- 5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00;
- 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;
- 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;
- 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.
В ведомстве отметили, что для промышленных предприятий и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Напомним, Новости.LIVE сообщали, сколько стоит киловатт электричества для украинцев в январе.
Ранее в ДТЭК объяснили, почему счетчик "накручивает киловатты без света". Там отметили, что причиной является изменение поведения людей.
