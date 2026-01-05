В Харькове задействовали графики отключения света на 5 января — информация от Харьковоблэнерго

Ремонт линии электроснабжения. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине сегодня энергетики снова продлят действие веерных графиков отключения света. Это касается и Харькова, сообщили в Укрэнерго.

Графики обнародованы в соответствующем Телеграмм-канале Харьковоблэнерго.

Отключение света по Харькову 5 января

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;

01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00; 1.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;

01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00; 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00;

01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00; 2.2 08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00; 3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30;

04:30-08:00; 15:00-18:30; 3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00;

04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00; 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30;

04:30-08:00; 11:30-18:30; 4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30;

06:00-08:00; 11:30-18:30; 5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00;

08:00-11:30; 18:30-22:00; 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;

00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00; 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;

00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00; 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.

В ведомстве отметили, что для промышленных предприятий и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

