Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Отключения трижды в день — когда сегодня Харьков будет без света

Отключения трижды в день — когда сегодня Харьков будет без света

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 00:50
В Харькове задействовали графики отключения света на 5 января — информация от Харьковоблэнерго
Ремонт линии электроснабжения. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине сегодня энергетики снова продлят действие веерных графиков отключения света. Это касается и Харькова, сообщили в Укрэнерго.

Графики обнародованы в соответствующем Телеграмм-канале Харьковоблэнерго.

Реклама
Читайте также:

Отключение света по Харькову 5 января

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;
  • 1.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;
  • 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00;
  • 2.2 08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;
  • 3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30;
  • 3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00;
  • 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30;
  • 4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30;
  • 5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00;
  • 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;
  • 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;
  • 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.

В ведомстве отметили, что для промышленных предприятий и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Напомним, Новости.LIVE сообщали, сколько стоит киловатт электричества для украинцев в январе.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему счетчик "накручивает киловатты без света". Там отметили, что причиной является изменение поведения людей.

Харьков Укрэнерго энергосистема отключения света графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации