У Харкові задіяли графіки відключення світла на 5 січна — інформація від Харківобленерго

В Україні сьогодні енергетики знову продовжать дію віялових графіків відключення світла. Це стосується і Харкова, повідомили в Укренерго.

Графіки оприлюднені у відповідному Телеграм-каналі Харківобленерго.

Відключення світла по Харкову 5 січня

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;

01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00; 1.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;

01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00; 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00;

01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00; 2.2 08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00; 3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30;

04:30-08:00; 15:00-18:30; 3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00;

04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00; 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30;

04:30-08:00; 11:30-18:30; 4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30;

06:00-08:00; 11:30-18:30; 5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00;

08:00-11:30; 18:30-22:00; 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;

00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00; 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;

00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00; 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.

У відомстві наголосили, що для промислових підприємств та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

