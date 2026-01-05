Відео
Головна Харків Відключення тричі на день — коли сьогодні Харків буде без світла

Відключення тричі на день — коли сьогодні Харків буде без світла

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 00:50
У Харкові задіяли графіки відключення світла на 5 січна — інформація від Харківобленерго
Ремонт лінії електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні сьогодні енергетики знову продовжать дію віялових графіків відключення світла. Це стосується і Харкова, повідомили в Укренерго.

Графіки оприлюднені у відповідному Телеграм-каналі Харківобленерго.

Читайте також:

Відключення світла по Харкову 5 січня 

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;
  • 1.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 22:00-24:00;
  • 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00;
  • 2.2 08:00-10:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;
  • 3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30;
  • 3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30; 22:00-23:00;
  • 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30;
  • 4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30;
  • 5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00;
  • 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;
  • 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;
  • 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00.

У відомстві наголосили, що для промислових підприємств та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП). 

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує кіловат електрики для українців у січні.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому лічильник "накручує кіловати без світла". Там наголосили, що причиною є зміна поведінки людей.

Харків Укренерго енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
