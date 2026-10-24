Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В регионе пока не называют точную дату подачи тепла в дома. Решение будет приниматься с учетом погодных условий и ситуации с безопасностью. В то же время в некоторых населенных пунктах планируют использовать отдельные котельные, чтобы обеспечить жителей теплом без подключения к основным мощностям.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил на встрече с представителями СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Когда включат отопление

Подготовка к отопительному сезону в Харьковской области идет по плану. В то же время точную дату начала подачи тепла пока не определили. По словам Олега Синегубова, правительство рекомендует начинать отопительный сезон не раньше 1 ноября. Однако окончательное решение будет зависеть от температуры воздуха и ситуации с безопасностью в области.

"Рекомендация правительства — начинать отопительный сезон не раньше 1 ноября. Далее, конечно, будем смотреть и на температурный режим, и на военное положение. То есть здесь все понятно: будем исходить из этой ситуации фактически день ото дня, когда будем принимать такое решение", — отметил Синегубов.

Как будут подавать тепло

В некоторых общинах Харьковской области отопление планируют запускать по другой схеме. Вместо основных мощностей будут использовать блочно-модульные котельные, установленные еще несколько лет назад. Это позволит обеспечивать теплом отдельные общины через децентрализованные системы.

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"В некоторых общинах мы уже будем запускать отопление в рамках децентрализации, то есть не от основных, скажем так, мощностей, а сразу будем запускать в децентрализованном режиме через блочно-модульные котельные, которые мы установили ещё несколько лет назад", — пояснил глава ОВА.

В то же время ситуация с теплоснабжением остается сложной из-за войны. Власти готовятся к различным сценариям и планируют реагировать в зависимости от обстоятельств. Главной задачей остается стабильное прохождение отопительного сезона.

"Понимаем, что ситуации с теплоснабжением могут быть разные, однако мы будем принимать меры в соответствии с той обстановкой, которая у нас сложится", — добавил Синегубов.

Удар по энергетике

Отметим, что Олег Синегубов сообщал, что российские войска вновь нанесли удары по ТЭЦ-5 и другим энергетическим объектам в Харьковской области. Сейчас там продолжаются восстановительные работы, которые приходится проводить в сложных условиях. К ним привлечено значительное количество специалистов и специализированной техники. На одном из объектов одновременно работают более 300 человек. Глава Харьковской ОГА не уточнил, сколько времени понадобится для восстановления поврежденных объектов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области запустили новый проект по спасению раненых военных из опасных участков фронта. Для эвакуации планируют использовать специальные дроны. Один такой аппарат уже передали защитникам, ещё пять ожидаются в ближайшее время. В то же время область выделила на поддержку Сил обороны более 800 миллионов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам, из-за чего регион уже фактически живет в условиях, которые обычно ассоциируются с зимним периодом. Российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, дома, есть раненые. В то же время украинские военные удерживают линию фронта и не дают врагу продвинуться вглубь области.