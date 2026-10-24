Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині триває підготовка до опалювального сезону. У регіоні поки не називають точної дати подачі тепла до будинків. Рішення ухвалюватимуть з огляду на погоду та безпекову ситуацію. Водночас у частині громад планують використовувати окремі котельні, щоб забезпечити жителів теплом без підключення до основних потужностей.

Про це очільник Харківської областної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив на зустрічі з представниками медіа, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Коли ввімкнуть опалення

Підготовка до опалювального сезону на Харківщині відбувається за планом. Водночас точну дату запуску тепла поки не визначили. За словами Олега Синєгубова, уряд рекомендує розпочинати опалювальний сезон не раніше 1 листопада. Однак остаточне рішення залежатиме від температури повітря та безпекової ситуації в області.

"Рекомендація уряду починати опалювальний сезон не раніше 1 листопада. Далі, звичайно, будемо дивитися і на температурний режим, і на військовий стан. Тобто тут все зрозуміло, що будемо виходити з цієї ситуації день у день фактично, коли ми будемо приймати таке рішення", — зазначив Синєгубов.

Як подаватимуть тепло

У деяких громадах Харківщини опалення планують запускати за іншою схемою. Замість основних потужностей використовуватимуть блочно-модульні котельні, які встановили ще кілька років тому. Це дозволить забезпечувати теплом окремі громади через децентралізовані системи.

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"В деяких громадах ми вже будемо запускати опалення через децентралізацію, тобто не від основних, скажімо так, потужностей, а одразу будемо запускати децентралізовано через блочно-модульні котельні, які ми встановили ще кілька років тому", — пояснив очільник ОВА.

Водночас ситуація з теплопостачанням залишається складною через війну. Влада готується до різних сценаріїв і планує реагувати залежно від обставин. Головним завданням залишається стабільне проходження опалювального сезону.

"Розуміємо, що ситуації можуть бути різні із теплопостачанням, однак ми будемо вживати заходи відповідно до тієї обстановки, яку ми будемо мати", — додав Синєгубов.

Удар по енергетиці

Зазначимо, Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська знову завдали ударів по ТЕЦ-5 та інших енергетичних об’єктах на Харківщині. Наразі там тривають відновлювальні роботи, які доводиться проводити у складних умовах. До них залучили значну кількість фахівців і спеціалізованої техніки. На одному з об’єктів одночасно працюють понад 300 людей. Очільник Харківської ОВА не уточнив, скільки часу знадобиться для відновлення пошкоджених об’єктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині розпочали новий проєкт для порятунку поранених військових із небезпечних ділянок фронту. Для евакуації планують використовувати спеціальні дрони. Один такий апарат уже передали захисникам, ще п’ять очікують найближчим часом. Водночас область виділила на підтримку Сил оборони понад 800 мільйонів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що харківщина щодня перебуває під російськими ударами, через що регіон уже фактично живе в умовах, які зазвичай пов’язують із зимовим періодом. Російські війська атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру, будинки, є поранені. Водночас українські військові утримують лінію фронту та не дають ворогу просунутися вглиб області.