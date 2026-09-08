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Главная Харьков Овощи на харьковских рынках дорожают: актуальные цены

Овощи на харьковских рынках дорожают: актуальные цены

Ua ru
8 сентября 2026 16:07
Цены на овощи и фрукты в Харькове в сентябре: что изменилось
Люди покупают овощи на рынке. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

На харьковских рынках цены на сезонные овощи и фрукты изменились неравномерно. Часть продуктов за месяц заметно подешевела, тогда как огурцы, кабачки и баклажаны подорожали. В то же время в магазинах Украины, в частности в Харьковской области, возникают проблемы с поставками продуктов после российских ударов по складам и распределительным центрам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Что дешевеет

По сравнению с началом августа больше всего снизилась цена на сливы — в среднем на 23%. Красные помидоры подешевели на 18%, сладкий перец и виноград — на 10%, а яблоки — на 5%. Сейчас килограмм слив на харьковских рынках стоит от 30 до 50 грн, помидоров — от 35 до 55 грн. Сладкий перец продают по 35–60 грн за килограмм, яблоки — по 40–55 грн, а виноград — по 100–170 грн.

Что дорожает

В то же время часть популярных сезонных овощей подорожала. Огурцы за месяц подорожали в среднем на 19%, кабачки — на 25%, а баклажаны — на 15%. Сейчас за килограмм огурцов просят от 30 до 50 грн. Кабачки стоят 30–40 грн, а баклажаны — 45–70 грн.

Цены за год

Если сравнивать ситуацию с началом сентября 2025 года, больше всего выросли цены на кабачки и баклажаны — на 45%. Сливы за год подорожали на 25%. В то же время некоторые продукты сейчас стоят дешевле, чем в прошлом году. Цена на сладкий перец снизилась на 17%, яблоки — на 13%, а огурцы — на 6%.

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Таким образом, на рынках Харькова сейчас нет единой тенденции: одни сезонные продукты дешевеют, тогда как другие продолжают дорожать. На цены также влияет ситуация с поставками продуктов после российских атак на логистическую и складскую инфраструктуру.

Ситуация в магазинах

Ситуация с продуктами в Харьковской области пока остается стабильной. Магазины обеспечены товарами первой необходимости, однако из-за проблем с центральными складами затруднились поставки части продукции.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, власти совместно с бизнесом работают над изменением логистики, чтобы не допустить дефицита базовых продуктов. Он также призвал жителей не скупать товары впрок, поскольку проблем с наличием продуктов первой необходимости пока не прогнозируется.

Как сообщали Новини.LIVE, официальный прожиточный минимум в Украине составляет чуть более 3 тыс. грн, хотя даже минимальный набор продуктов стоит значительно дороже. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает пересмотреть базовые социальные стандарты и увеличить минимальную зарплату как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области резко вырос спрос на дрова для отопления. С начала сезона лесничества области уже продали более 110 тысяч м³ топливной древесины. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в некоторых районах покупателям приходится ждать, тогда как в прифронтовых общинах дрова доступны без задержек.

Харьков рынок овощи Новости Харькова цены
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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