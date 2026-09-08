Ціни на овочі та фрукти в Харкові у вересні: що змінилось

Люди купують овочі на ринку. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

На харківських ринках ціни на сезонні овочі та фрукти змінилися нерівномірно. Частина продуктів за місяць помітно подешевшала, тоді як огірки, кабачки та баклажани зросли в ціні. Водночас у магазинах України, зокрема на Харківщині, виникають проблеми з постачанням продуктів після російських ударів по складах і розподільчих центрах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Що дешевшає

Порівняно з початком серпня найбільше знизилася ціна на сливи — у середньому на 23%. Червоні помідори подешевшали на 18%, солодкий перець і виноград — на 10%, а яблука — на 5%. Зараз кілограм слив на харківських ринках коштує від 30 до 50 грн, помідорів — від 35 до 55 грн. Солодкий перець продають по 35–60 грн за кілограм, яблука — по 40–55 грн, а виноград — по 100–170 грн.

Що дорожчає

Водночас частина популярних сезонних овочів стала дорожчою. Огірки за місяць додали в ціні в середньому 19%, кабачки — 25%, а баклажани — 15%. Нині за кілограм огірків просять від 30 до 50 грн. Кабачки коштують 30–40 грн, а баклажани — 45–70 грн.

Ціни за рік

Якщо порівнювати ситуацію з початком вересня 2025 року, найбільше зросли ціни на кабачки та баклажани — на 45%. Сливи за рік подорожчали на 25%. Водночас деякі продукти зараз коштують дешевше, ніж торік. Ціна на солодкий перець знизилася на 17%, яблука — на 13%, а огірки — на 6%.

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Таким чином, на ринках Харкова зараз немає єдиної тенденції: одні сезонні продукти дешевшають, тоді як інші продовжують дорожчати. На ціни також впливає ситуація з постачанням продуктів після російських атак на логістичну та складську інфраструктуру.

Ситуація в магазинах

Ситуація з продуктами на Харківщині наразі залишається стабільною. Магазини забезпечені товарами першої необхідності, однак через проблеми з центральними складами ускладнилося постачання частини продукції.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, влада разом із бізнесом працює над зміною логістики, щоб не допустити дефіциту базових продуктів. Він також закликав жителів не скуповувати товари про запас, оскільки проблем із наявністю продуктів першої необхідності наразі не прогнозують.

Як повідомляли Новини.LIVE, офіційний прожитковий мінімум в Україні становить трохи більше 3 тис. грн, хоча навіть мінімальний продуктовий набір коштує значно дорожче. Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонує переглянути базові соціальні стандарти та збільшити мінімальну зарплату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині різко зріс попит на дрова для опалення. Від початку сезону лісництва області вже продали понад 110 тисяч м³ паливної деревини. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас у частині районів покупцям доводиться чекати, тоді як у прифронтових громадах дрови доступні без затримок.