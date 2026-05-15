Перебои со светом в Харькове: не курсируют два трамвая

Трамвай на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 15 мая, в городе временно изменили движение трамваев №5 и №8. Из-за проблем с энергоснабжением вагоны не могут курсировать по части маршрута. Для пассажиров запустили автобус, который будет курсировать между двумя конечными остановками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Изменение движения

Временные изменения в движении общественного транспорта ввели в пятницу, 15 мая. Речь идет о трамваях №5 и №8, которые пока не будут доезжать до разворотного круга "Ул. Одесская". Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, причина — перебои с энергоснабжением. Из-за этого трамваи не могут двигаться по участку проспекта Байрона и улицы Морозова — от разворотного круга "Ул. Одесская" до улицы Мухачева.

Как будут курсировать

На время ограничений трамваи будут курсировать только до разворотного круга "Ул. Мухачева". Чтобы жители могли добраться до нужного района, для пассажиров организовали временный автобусный маршрут. Автобус будет ездить от разворотного круга "Ул. Одесская" до улицы Мухачева через улицу Морозова и проспект Байрона. Сколько именно будут действовать изменения, пока не сообщают.

Бесплатный проезд

Отметим, с начала полномасштабной войны жители Харькова бесплатно пользуются общественным транспортом. Мэр Игорь Терехов объясняет это тем, что Харьков остается прифронтовым городом, который ежедневно страдает от угрозы обстрелов. По его словам, метро сейчас используется не только как транспорт, но и как укрытие во время воздушных тревог. Когда раздается сигнал опасности, люди спускаются в подземку, чтобы переждать атаку. Именно поэтому, отметил Терехов, общественный транспорт фактически стал частью системы гражданской защиты, а возвращение платного проезда пока невозможно.

