Перебої зі світлом у Харкові: не курсують два трамваї

Трамвай на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 15 травня, у місті тимчасово змінили рух трамваїв №5 та №8. Через проблеми з енергопостачанням вагони не можуть курсувати частиною маршруту. Для пасажирів запустили автобус, який курсуватиме між двома кінцевими зупинками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Зміна руху

Тимчасові зміни в русі громадського транспорту запровадили у п’ятницю, 15 травня. Йдеться про трамваї №5 та №8, які наразі не доїжджатимуть до розворотного кола "Вул. Одеська". Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, причина — перебої з енергопостачанням. Через це трамваї не можуть рухатися ділянкою проспекту Байрона та вулиці Морозова — від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова.

Як курсуватимуть

На час обмежень трамваї курсуватимуть лише до розворотного кола "Вул. Мухачова". Щоб мешканці могли дістатися потрібного району, для пасажирів організували тимчасовий автобусний маршрут. Автобус їздитиме від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова через вулицю Морозова та проспект Байрона. Скільки саме діятимуть зміни, наразі не повідомляють.

Безкоштовний проїзд

Зазначимо, від початку повномасштабної війни жителі Харкова безкоштовно користуються громадським транспортом. Мер Ігор Терехов пояснює це тим, що Харків залишається прифронтовим містом, яке щодня потерпає від загрози обстрілів. За його словами, метро зараз використовується не лише як транспорт, а й як укриття під час повітряних тривог. Коли лунає сигнал небезпеки, люди спускаються у підземку, щоб перечекати атаку. Саме тому, зазначив Терехов, громадський транспорт фактично став частиною системи цивільного захисту, а повернення платного проїзду поки що неможливе.

Як повідомляли Новини.LIVE, попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Також Новини.LIVE писали, що 13 травня частково зупиняли рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова. Обмеження діяли упродовж дня через ремонтні роботи. Для кількох маршрутів затвердили тимчасові схеми руху. Водночас один із тролейбусів продовжить курсувати без змін.